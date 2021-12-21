استمرار حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بأحياء بورسعيد رغم تقلبات الطقس

تستكمل الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال فعالياتها لليوم الثالث على التوالى بمختلف أحياء بورسعيد وسط موجات طقس غير مستقرة، من خلال 350 فرقة متحركة وثابتة، حيث يتم تطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين من الفئة العمرية من يوم وحتى خمس سنوات من خلال الفرق المتحركة المدربة وجميع الفرق الثابتة بالمراكز والوحدات الصحية.

تطعيم قرابة 60 ألف طفل فى اليوم الثاني لانطلاق الحملة

وقال الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد في تصريح لـ«الوطن» إن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لم تتأثر بالطقس المتقلب، وتم تطعيم قرابة 60 ألف طفل بنهاية اليوم الثاني بنسبة تقترب من 55% من المستهدف ضمن فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بكافة أنحاء محافظة بورسعيد، مشيرا إلى أن هذه الحملة تستهدف تطعيم حوالي 10940 طفلا وتستمر حتى غدا الأربعاء.

أبو هاشم: فرق متحركة للوصول للأطفال فى المنازل رغم الطقس البارد

وأوضح «أبو هاشم» أنه كلف أعضاء لجنة الإشراف المركزي بالقيام بجولات مكثفة لمتابعة سير العمل للفرق المتحركة بالحملة القومية ضد شلل الأطفال رغم الطقس شديد البرودة والأمطار، والتأكيد على تطعيم جميع الأطفال ووصول الخدمة لجميع المستهدفين والمرور على حضانات الأطفال والمنازل بالريف والحضر بالإضافة إلى المارة والتأكد من وجود العلامات على المنازل.

وصرح وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، أنه أجرى اجتماعات عقب كل يوم لانطلاق الحملة لمناقشة وعرض تقارير العمل والإشرافية والإنجاز اليومي للحملة، كما تمت مناقشة السلبيات والإيجابيات في أداء كافة الفرق المشاركة ووضع الخطط التصحيحية المناسبة حتي يمكن تحقيق المستهدف المطلوب خلال أيام الحملة، مشيرا إلى إن الاجتماعات تجرى بحضور الدكتورة عبير العشري مشرف وزارة الصحة، والدكتور ماهر شوقي مدير عام الطب الوقائي، والدكتور محمد جودة مساعد مدير الطب الوقائي، والدكتورة رندة عدس مدير إدارة الأمراض المعدية، والدكتور بانسيه إبراهيم مسؤول التطعيمات بالمديرية، والدكتورة فاطمة أبو السعود مسؤول مكافحة الأمراض المشتركة وكافة أعضاء لجنة الإشراف المركزي.