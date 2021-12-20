محافظ بورسعيد: استمرار رفع درجة الطوارئ القصوى بسبب سوء الطقس

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المحافظة وضعت خطة موسعة بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد للتعامل السريع مع أي طارئ بسبب سوء الأحوال الجوية.

«الغضبان»: غرفة عمليات لمتابعة حالة الطقس السيئ

وأوضح اللواء عادل الغضبان، في بيان، أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، مؤكداً أن الأوضاع بمدينة بورسعيد تسير بشكل جيد حتى الآن، مشيرا إلى استمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ القصوى بغرفة عمليات المحافظة والأحياء لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة.

وتابع محافظ بورسعيد أن هناك استعدادات مكثفة وجاهزية تامة من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة التقلبات في الأحوال الجوية التي يشهدها موسم الشتاء الحالي.

التواصل مع الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس.

وأشار إلى أن هناك انتشارا لعدد كبير من سيارات الفاكيوم وشفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة، مضيفا أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.

وأكد أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، لافتاً إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، واستمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط مياه الأمطار والأطقم الفنية العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة فور تساقط الأمطار.