نصائح ذهبية من «الصحة» لأصحاب مرض الجيوب الأنفية في ظل تقلبات الطقس

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن التهابات وحساسية الجيوب الأنفية من الأمراض الشائعة التي تزداد حدتها مع تغير المناخ أو عدم استقرار حالة الطقس، موجهًا نصيحة ذهبية لمرضى حساسية والتهاب الجيوب الأنفية بعدم التعرض للطقس المتغير بشكل مباشر والبقاء في المنزل بمكان جيد التهوية ما لم يكن هناك حاجة للخروج، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي».

الأتربة تزيد من التفاعل التحسسي للجيوب الأنفية

وأضاف «عبد الغفار»، أنه حال كون المصاب بالتهابات أو حساسية بالجيوب الأنفية في حاجة ضرروية للخروج من المنزل، فعليه ارتداء الكمامة ليس فقط من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» ولكن أيضًا للوقاية من الأتربة التي تزيد من التفاعل التحسسي للجيوب الأنفية والأغشية المخاطية للأنف، مؤكدًا أن المرضى الذين يتناولون علاج مضادات التحسس بشكل مستمر ينصح له بزيارة الطبيب أوقات التقلبات الجوية.

شرب السوائل بكميات كبيرة مفيد جدًا لمرضى الجيوب الأنفية

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن ضرورة الذهاب للطبيب تكمن من أجل تعديل الجرعة أو زيادة أنواع أخرى حال الاحتياج للأدوية، كما ذكر أن شرب السوائل بكميات كبيرة مفيد جدًا لمرضى الجيوب الأنفية، مع شرب المياه بكثرة بمتوسط 2 لتر يوميًا، وتناول الفاكهة وخاصة التي تحتوى على فيتامين c لتقوية الجهاز المناعي، وحال وجود التهابات أو تغير ألوان إفرازات الأنف ينصح له بالتوجه للطبيب المختص لمعالجة هذه الحالة.

إذا كان الماء دواء لا يؤخذ إلا بوصفة طبية

وعن العلاج بالأعشاب الطبية والأدوية التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد الدكتور حسام عبد الغفار، أن القاعدة الذهبية التي تعلمناها من أساتذتنا ونُعلمها لطلابنا في كليات الطب، أنه إذا كان الماء دواء لا يؤخذ إلا بوصفة طبية، «أي شيء يستخدم سواء أعشاب طبية أو دواء أو نبات بغرض علاجي، لا ينصح بأخذه إلا بعد استشارة طبيب».