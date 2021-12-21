"الصحة" تطلب توفير عقار لعلاج كورونا: أقراص تحقق التعافي خلال أيام

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تفاصيل طلب الوزارة من هيئة الشراء الموحد على التعاقد لاستيراد كميات من علاج كورونا الجديد وهو أقراص تؤخذ عن طريق الفم لعلاج فيروس كورونا، وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» قائلا إن الشركات الدوائية الكبري تعمل على إنتاج هذا العقار بكميات كبيرة لتكفي حاجة كافة دول العالم، مشيرا الى أن الدواء يعمل على زيادة معدلات الشفاء من الفيروس.

العقار عبارة عن أقراص.. وتحقق التعافي خلال أيام

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، الدواء يتم أخذ العقار فور الإصابة بفيروس كورونا ويساعد على الشفاء فى غضون أيام قليلة جدا وتم التوصل مع هيئة الشراء الموحد للتعاقد لتوفيره فى مصر، مؤكدا أن الدولة المصرية تعمل على توفير كافة أدوية علاج كورونا لكافة المواطنين، وأن تعامل الدولة المصرية مع جائحة فيروس كورونا بشكل احترافي يتزايد يوم بعد يوم وهو ما ثبت خلال جائحة فيروس كورونا التى أربكت أقوي النظم الصحية على مستوى العالم.

ودعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المواطنين بعدم التخوف من متحور اوميكرون والإطلاع على كافة المستجدات من المصادر الرسمية وهى وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أن اللقاحات المتوافرة فعالة في مواجهة فيروس كورونا ومتحور أوميكرون، فيما جرى تطعيم 53 مليون مواطن بلقاحات كورونا حتى الآن.

وعن الاعراض الجانبية للقاحات قال إن وزارة الصحة لم تسجل ظهور أى أعراض جانبية خطيرة أو غريبة بعد الحصول على لقاح كورونا.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا فى مصر

وفي سياق متصل كشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وطالبت المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الإحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى للوقاية من الفيروس او غيره من الامراض المعدية.