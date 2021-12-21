خلال أيام.. الصحة تستعد لاستقبال شحنات جديدة من لقاح كورونا

قال مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تستعد لاستقبال شحنات جديدة من لقاح كورونا خلال أيام، وتابع المصدر في تصريحات خاصة للوطن من المقرر أن تكون الشحنات من لقاحي جونسون اند جونسون وفايزر.

وعن دخول مصر الموجة الخامسة لفيروس كورونا، قال المصدر أنه من المتوقع أن تكون بداية من شهر فبراير وحتى مارس، مؤكدا أن الموجة الخامسة لفيروس كورونا ستكون ضعيفة، مقارنة بالموجات الأربع السابقة ومتحور «أوميكرون»، سيكون هو السائد على مستوى العالم، وهو الأسرع فى الانتشار، ولكنه ليس بالخطورة التى يتحدث عنها البعض، وأعراضه خفيفة، وهناك مصابون لم تظهر عليهم الأعراض.

الموجة الخامسة من فيروس كورونا

وتابع المصدر: «هناك دول بالفعل دخلت الموجة الخامسة لفيروس كورونا، واللقاحات تعمل على تخفيف الأعراض في حال الإصابة وتقلل نسب الإصابة بالفيروس، واحتمال حدوثها في حال الحصول على التطعيم بنسبة تصل الى 75%، لذلك ندعو المواطنين باتخاذ التدابير الصحية اللازمة للوقاية من الفيروس، وأيضا الحصول على تطعيم كورونا، والذي أصبح جزءا من الإجراءات الاحترازية اللازمة لموجة الفيروس وأى موجة مرتقبة أخرى».

وأكد المصدر فعالية تحليل «بي سي آر»، فى اكتشاف متحور أوميكرون، وكذلك تحليل التسلل الجينى، مشيرا إلى التوجيهات الرسمية من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم باعمال وزير الصحة، بالتوسع فى مستشفيات العزل الصحي، بتحليل التسلل الجيني لمراقبة سلالات كورونا في مصر، مشددا على تنفيذ كل الإجراءات الصحية على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا فى مصر.

المنحني الوبائي لفيروس كورونا فى مصر

وأعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة بعد تسجيل الوزارة أمس، خروج 760 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 313051 حالة حتى اليوم.