توقعات شتاء 2022.. الأرصاد توضح حالة الطقس هذا العام: البسوا تقيل

على مدار الساعات القليلة الماضية، شهدت كل الأنحاء والمناطق في مختلف محافظات الجمهورية، حالة من الطقس السيئ، بسقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية والمصاحبة لنشاط الرياح المثير للرمال والأتربة وسقوط الثلوج عليها وعلى سانت كاترين، لتتزين تلك المناطق بالأبيض، لتعطي ملامح توقعات شتاء 2022.

وتوضح «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، توقعات شتاء 2022 بعد أن بدأ بشكل رسمي اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر، وملامح الشتاء المقبلة، وهل ستكون مثل الشتاء الماضي أم لا، وفق حديث هيئة الأرصاد الجوية لـ«الوطن»، التي جاءت كالتالي:

توقعات شتاء 2022

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد في مداخلة هاتفية لـ«الوطن»، إنه من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض مع بدء فصل الشتاء بشكل رسمي، ويتخلل هذا الشتاء موجات عديده من تقلبات الطقس والتي يصاحبها سقوط للأمطار ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتنخفض درجات الحرارة حتى تصل إلى 9 درجات مئوية على القاهرة الكبرى.

وأوضحت «غانم» أن هذا الشتاء سيكون مماثلا لأجواء شتاء العام الماضي، لتتشابه معه حالة الطقس من حيث انخفاض درجات الحرارة، وسقوط الأمطار الغزيرة، والرعدية المصاحبة لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه ومع بدء فصل الشتاء بشكل رسمي، يجب على المواطنين أن يحرصوا على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خلال ساعات النهار وساعات الليل أيضا، وبالرغم من أن الأجواء الليلة تزيد برودتها عن الأجواء النهارية، فإنه يجب ارتداء الملابس الشتوية لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

ووجهت منار غانم عددا من النصائح للمواطنين، بضرورة اتخاذ الحذر والاستعداد بكافة التدابير اللازمة عند قدوم حالة من الطقس السيئ، بالابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاش الكهرباء الموجودة في الشوارع، والابتعاد أيضا عن اللوحات الإعلانية المعدنية الكبيرة والتي قد تسقط بفعل نشاط الرياح، وذلك لتجنب أضرار سقوط الأمطار الغزيرة.