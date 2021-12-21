حالة الطقس في الإسكندرية اليوم.. نشاط للرياح وشديد البرودة ليلا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر الجاري، إذ يتوقع الخبراء، أن يشهد عروس البحر الأبيض المتوسط، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، وتنشط بعض الظواهر الطبيعية مثل الرياح، وتزداد فرص سقوط الأمطار على مدار اليوم.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة، التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، في مجال الأحوال الجوية، حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر الجاري، وذلك وفق البيان الرسمي الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في التقرير التالي..

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

يتوقع الخبراء، أن يشهد عروس البحر الأبيض المتوسط، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، بينما يكون الطقس خلال ساعات الليل شديد البرودة.

حالة الطقس في مصر اليوم

وبحسب توقعات خبراء الأرصاد، فأن محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، تشهد اليوم الثلاثاء، طقسًا باردًا خلال ساعات النهار، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

الظواهر الطبيعية اليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد، وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة، اليوم، أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومنها الإسكندرية على فترات متقطعة.

ويقول الخبراء، إنّ هناك فرصة اليوم لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة «بنسبة حدوث 30%» على مناطق من السواحل الشمالية ومنها الإسكندرية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضح خبراء الأرصاد، أن البحر المتوسط حالته معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون حالته معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.