عبير شوقير: نركز على تطوير التكنولوجيا لخدمة ذوي الهمم

قالت الدكتورة عبير شوقير، مدير برنامج التنمية والابتكار ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنها شاركت في مبادرة «قادرون» من أجل دعم ذوي الهمم، حيث تم إطلاق المبادرة للمجتمع ككل لدعم أصحاب الإعاقة، وهذا يكمل ما يحدث في مؤسسة «قادرون» من أجل الاستفادة من جهود ذوي الإعاقة.

مبادرات مستمرة لدعم ذوي الهمم

وأضافت «شوقير» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن مؤسسة «قادرون»، تعمل على دمج ذوي الهمم في المجتمع، حيث شاركت المؤسسة في مبادرة «قادرون باختلاف» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبينة أنه يتم التسليط على جهود البرنامج الإنمائي لدعم ذوي الهمم طوال العام، من خلال فعالية في آخر العام والتي حدثت مؤخرا.

التركيز على تطوير التكنولوجيا المساعدة لذوي الهمم

وأكدت مدير برنامج التنمية والابتكار ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن المؤسسة تركز على تطوير تكنولوجيا المساعدة التي تهتم بمساعدة ذوي الإعاقة في حياتهم اليومية، على اختلاف إعاقتهم مع دعم أفكار تطوير التكنولوجيا المساعدة من قبل العاملين في مجال التكنولوجيا.

الاهتمام زاد بذوي الهمم

وأشارت مدير برنامج التنمية والابتكار ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن هذا العام تم الاهتمام بشكل أعمق بذوي همم وهناك فرص لدمجهم للمجتمع بشكل أكبر.

احتفالية لذوي الهمم

وأقامت الدولة احتفالا تحت عنوان «قادرون باختلاف»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تم فيه عرض مهارات الأشخاص من ذوي الهمم، وسط دعم كبير من مختلف مؤسسات الدولة.