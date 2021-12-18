عبر «الوطن».. «سباح المانش» يستضيف أردنية من ذوي الهمم: تحفظ القرآن

شارك السباح محمد الحسيني، المعروف إعلاميًا بـ«سباح المانش»، في تقديم بث مباشر على «تليفزيون الوطن»، استضاف خلاله البطلة الأردنية روان، البالغة من العمر 26 عامًا، وهي من أصحاب متلازمة داون، وحفظت القرآن الكريم كاملا، لتقدم نموذجًا مختلفًا في عالم البطولات.

روان: بدأت حفظ القرآن في عام 2014

وأوضحت «روان»، أنها بدأت في حفظ القرآن وهي في عمر الـ19 عامًا، وختمت حفظه كاملا هذا العام وتحديدا يوم 29 رمضان الماضي: «أمي هي الداعم والمساند الأول لي في حفظ القرآن الكريم».

مضيفة أن لديها 5 بنات شقيقات وولد، وجميعهم دائما ما يساندوها في حفظ القرآن الكريم: «أخواتي بيشجعوني في حفظ كتاب الله، ووهب الله أمي أنا حتى أتيت للدنيا هدية لأمي وأمي ربتني وعلمتني وعاملتني أحسن معامله وجزاها الله خيرا فيي، ولقيت منها أرفع المعاملة حتى أطلق الله لساني في حفظ كتابه الكريم».

وكشفت عن أمنيتها في زيارة مصر ومقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي: «نفسي أزور مصر وأزور الرئيس عبدالفتاح السيسي وأسلم عليه ياريت تبعتلي الدعوة أزور مصر ».

من جانبه، تابع محمد الحسيني: «فخامة الرئيس بيفرح لفرحنا ويزعل لزعلنا وعمل لينا قوانين الإعاقة وسنة كاملة، وعملنا الدمج للدراسة والشغل، وأنا جبت 97% في الثانوية العامة ودخلت كلية الآداب علم اجتماع جامعة عين شمس، وكمان علمنا الدمج في الشغل، وأنا زي أي حد بيشتغل وبشتغل منسق ومذيع لشؤون الاحتياجات الخاصة في وزارة الشباب والرياضة».