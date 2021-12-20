المالية: 68% من مستفيدى دعم «كرامة» من ذوي الهمم بإجمالى 5 مليار جنيه

قالت مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، إن إجمالي عدد المستفيدين من الأشخاص ذوى الهمم من برنامج كرامة بلغ 68% من عدد المستفيدين، وذلك في مايو 2021 بإجمالي تكلفة بلغت 5 مليار جنيه.

وأضافت «فريد» فى بث مباشر على صفحة وزارة التضامن الاجتماعى، بعنوان «جدوى الاستثمار الاجتماعى فى الأشخاص ذوى الإعاقة»، أنه فيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة وذوى الاحتياجات الخاصة، فيتم تخصيص وحدات الاكتشاف المبكر للإعاقة لإجراء الفحوصات الشاملة في القرى والكشف عن جميع الأطفال دون الخامسة وتنفيذ التدخلات المبكرة المتعلقة بالتخاطب والجهاز العصبي والحركة للأطفال.

إنشاء وحدات الاكتشاف المبكر في القرى المستهدفة بالمبادرة

وتابعت فريد: «جاري التوسع في إنشاء وحدات الاكتشاف المبكر في القرى المستهدفة بالمبادرة، والمناطق النائية، ومن المخطط إنشاء 20 مركز جديد لذوى الاحتياجات الخاصة لتقديم الخدمات المطلوبة لهم».

توفير فرص عمل ومشروعات صغيرة لذوى الاحتياجات الخاصة

وأشارت «فريد» إلى أنه من خلال التمكين الاقتصادي في مبادرة حياة كريمة سيتم توفير فرص عمل ومشروعات صغيرة لذوى الاحتياجات الخاصة في القرى محل التدخل، لافتة إلى أن إجمالي اعتمادات مبادرة حياة كريمة 800 مليار جنيه فى موازنة العام المالي 2021/2022.

وأوضحت «فريد»، أنه فيما يتعلق بمزايا التأمين الصحي الشامل، فإن القانون رقم 2 لسنة 2018 أعفى الأشخاص ذوى الإعاقة من الفئات الأولى بالرعاية العاجزين عن الكسب أو المستفيدين من معاش كرامة من دفع اشتراكات في التأمين الصحي الشامل حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة تلك الاشتراكات وكذلك تم إعفاء تلك الفئات من دفع المساهمات المقررة بالقانون، مضيفة: «واتساقا مع توفير الرعاية الصحية الشاملة فإن التأمين الصحي يغطي الأجهزة التعويضية بما في ذلك الأطراف الصناعية للإعاقات الحركية والأحذية الطبية والكراسي المتحركة وغيرها».

من جانبها قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تقرير لها، إن الوزارة بصدد تنفيذ استراتيجية جديدة لذوي الإعاقة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات بتكلفة تتخطى 100 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه لأول مرة يتم حوكمة المؤسسات التأهيلية، كما يتم التقييم المؤسسي للجمعيات ومراكز التأهيل.