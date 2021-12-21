«القومي للمرأة» ينعى الأردنية أسمى خضر: فقدنا رمزا نسائيا ملهما

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بخالص الحزن والأسى المناضلة الحقوقية الأردنية أسمى خضر، التي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

مايا مرسي: تاريخ الراحلة حافل بالعطاء لخدمة قضايا المرأة

وعبرت الدكتورة مايا مرسي في بيان للمجلس، عن بالغ حزنها لفقدان الوطن العربي رمزا نسائيا ملهما، إذ إن تاريخها حافل بالعطاء لخدمة قضايا المرأة والوطن العربي بشكل عام.

وأضاف البيان أن المجلس القومي للمرأة يتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة وأصدقاء ومحبى الفقيدة، «سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون».

مناصب عديدة تقلدتها أسمى خضر

يذكر أن أسمى حنا خضر سياسية أردنية وناشطة في شؤون المرأة، تقلّدت العديد من المناصب الرفيعة في الأردن.

درست القانون في دمشق، وعملت في العديد من القطاعات التعليمية والقانونية والصحفية.

تقلدت عدة مناصب وزارية منها الناطق باسم الحكومة، ووزيرة الثقافة، كما أصبحت عضوة في مجلس الأعيان الأردني.