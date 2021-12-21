10 خطوات للاشتراك في التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الوزارة حريصة على متابعة أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتوفير سبل الرعاية لها، مشيرًا إلى صرف 100 ألف جنيه لـ10 حالات، تعويضا لها بموجب بوليصة التأمين، بسبب الوفاة، والعجز الكلي أو الجزئي المستديم لأصحابها.

توجيهات مشددة من وزير القوى العاملة بالتأمين على العمالة غير المنتظمة

يأتي ذلك في الوقت الذي وجه الوزير، مديري مديريات القوى العاملة بضرورة الاتجاه نحو التأمين على العمالة غير المنتظمة لديها.

طرق حصول واشتراك العمالة غير المنتظمة في التأمين الاجتماعي

«الوطن » تلقي الضوء على طرق حصول واشتراك العمالة غير المنتظمة في التأمين الاجتماعي على النحو التالي:

1- الحصول على النموذج رقم (1)، والتقدم به إلى مكتب التأمينات التابع له نشاط المؤمن عليه.

2- التقدم بصورة شهادة ميلاد مميكنة حديثة.

3- التقدم بصورة بطاقة الرقم القومي لصاحب النشاط.

5- التقدم بطلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم (1).

6- التقدم بصحيفة البيانات الأساسية، وفقا للنموذج رقم (3)، الذي يتم الحصول عليه مديرية القوى العاملة وذلك في حالة وجود مدد سابقة.

7- التقدم ببيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.

8- تقديم بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر.

9- تقديم تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

10- التقدم بشهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

عمال التراحيل ومحفظو القرآن والمرتلون في قائمة العمالة غير المنتظمة

جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة صنفت قائمة العمالة غير المنتظمة، لتضم كلا من عمال التراحيل، ومحفظي القرآن الكريم وقرائه، والمرتلين، وغيرهم من خدام الكنيسة، وخدم المنازل، ومن في حكمهم، الذين يعملون داخل المنازل، وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم، كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وماسحي الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين، كما تشمل القائمة العاملين المؤقتين في الزراعة، سواء في الحقول والحدائق والبساتين، أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن، أو في المناحل أو أراضي الاستصلاح، وكذلك حائزي الأراضي الزراعية، الذين تقل حيازتهم عن فدان، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة.