القوى العاملة: استمرار حصر العمالة غير المنتظمة بحري وقبلي لرعايتهم

تواصل وزارة القوى العاملة، حصر العمالة غير المنتظمة، وتسجيلها رسميا في دفاتر قاعدة بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، في الوجهين البحري والقبلي «الدلتا والصعيد»، وذلك من أجل تيسير حصول هذه الفئة من العمالة غير المنتظمة على الرعاية الصحية والاجتماعية.

سعفان: استكمال حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية، أن مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، تواصل عمليات استكمال حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع وتسجيلها، واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ورعايتها صحيًا واجتماعيًا، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

حصر 300 عامل غير منتظم في جنوب سيناء

وأكد الوزير أنه في إطار خطة الحصر، فإن مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، حصرت العمالة غير المنتظمة بموقع «التجلي الأعظم» فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، في شركتين، حيث سيتم تسجيل العمالة بهما، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ورعايتها صحيًا واجتماعيًا ضمن مبادرة «حياة كريمة»، مضيفًا أنه تم حصر 300 عامل من شركتي حسن علام وأبناء سيناء في الزيارة الأولى.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء قد أجرت حصر 300 عامل غير منتظم من شركتي حسن علام، وأبناء سيناء في الزيارة الأولى، مؤكدة أنه متوقع وصول حجم العمالة خلال المرحلة الأولى إلى 3000 عامل، وجرى التنسيق مع إدارة الشركتين على التعاون مع مكتب عمل سانت كاترين، لتسجيل العمالة أولا بأول، ومن المتوقع أن يصل حجم العمالة خلال المرحلة الأولى إلى 3000 عامل على أن يتضاعف على مدار تنفيذ جميع المراحل.

وأكد محمد سعفان أن مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد قامت بعمليات الحصر المستمرة للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات الحالية في المحافظة، حيث شكلت حملة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بشركة أوراسكوم للإنشاءات بشرق العوينات، التي تنفذ مشروع ثلاجة تخزين بطاطس بالمحافظة لـ360 عاملًا، واستخراج شهادات قياس مستوي المهارة مجانًا، تمهيدًا لتسجيلهم بمنظومة قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية.