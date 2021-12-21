«العناني»: جاهزون لاستقبال السائحين من مختلف الدول وخاصة اليابان

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم، استعداد وجاهزية المقاصد السياحية المصرية لاستقبال السائحين من مختلف دول العالم، واليابانيين بشكل خاص.

جاء ذلك خلال استقبال وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير OKA Hiroshi سفير اليابان بالقاهرة، الذي تولى مهام منصبه مؤخراً خلفا للسفير نوكي ماساكي.

وزير السياحة يهنئ السفير الياباني بتوليه مهام منصبه الجديد

واستهل الوزير اللقاء، بالترحيب بالسفير، وهنأه على توليه مهام منصبه الجديد، متمنياً له إقامة ممتعة في مصر، وأن تشهد فترة عمله مزيداً من التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري.

ومن جانبه، أشار السفير الياباني إلى حرصه بأن يكون لقائه بالوزير أول لقاءاته الرسمية في مصر بعد توليه مهام منصبه كسفير لبلاده في القاهرة، مقدماً التهنئة للوزير على حصوله على وسام الشمس المشرقة الذي منحه له إمبراطور اليابان، كما وجه له الشكر على حضوره نيابة عن الرئيس السيسي مراسم تنصيب الإمبراطور «ناروهيتو» إمبراطور اليابان في أواخر عام 2019.

شغف السائح الياباني بالمقصد السياحي المصري

كما تحدث السفير عن شغف السائح الياباني بالمقصد السياحي المصري الذي يعد من المقاصد السياحية المفضلة بالنسبة له، وخاصة أنه يقدم له الفرصة للاستمتاع بالشواطئ الخلابة وزيارة الأماكن السياحية والأثرية المختلفة، ومشاهدة الآثار المصرية الفريدة، والتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

وأشار وزير السياحة والآثار خلال اللقاء إلى عمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر واليابان في كافة المجالات، وخاصة السياحة والآثار التي تشهد العديد من أوجه التعاون المختلفة، ومنها التعاون القائم في مشروع المتحف المصري الكبير، واستخراج وترميم مركب خوفو الثانية، وكذلك في مجال السياحة.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون بين البلدين وآليات دفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من اليابان، وخاصة في ظل شغف واهتمام السائح الياباني بالمقصد السياحي المصري.