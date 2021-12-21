عضو «صحة الشيوخ»: 7 آلاف مريض هيموفيليا في مصر

قالت الدكتورة سلوى الحداد، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن مرض «الهيموفيليا» يعد أحد أمراض الدم التي تصيب الأطفال، وتتسبب في النزيف المستمر، موضحة أن إهمال الرعاية الصحية لها يؤدي إلى تفاقم المشكلات الصحية التي قد تؤثر على الصحة بشكل خطير مما يؤدي إلى فقد المريض، متابعة:« ده مرض ملهوش علاج، لكن توجد أدوية للحفاظ على الحالات، والبعض المصابين في الدول الخارجية يعيشون بصورة طبيعية بتلك الأدوية».

7 آلاف مريض هيموفيليا في مصر

وأضافت «الحداد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن مصر بها 7 آلاف مريض هيموفيليا، كما أن المرضى الذين يخضعون للعلاج على نفقة الدولة يحتاجون إلى تدخلات سريعة، منوهة بأن بعض الأطفال يرسبون في المدارس حتى يستمروا تحت مظلة التأمين المدرسي، ولا يعانون من إجراءات العلاج على نفقة الدولة، «بعض أطفال مرضي الهيموفيليا بيسقطوا نفسهم في المدرسة عشان ياخدوا العلاج».

تخصيص مستشفيات لمرضى الهيموفيليا

وأوضحت عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن الإصابة بمرض الهيموفيليا تؤدي إلى حدوث نزيف بسهولة لفترة طويلة، بسبب نقص مستويات بروتينات، مؤكدة أن العلاجات الخاصة بالحفاظ على الحالة موجودة ومتوفرة، لكن هناك مشكلة في كيفية صرفها للمرضى، «اقترحنا تسجيل مرضى الهيموفيليا وتخصيص مستشفيات لعلاجهم».

أعراض مرض الهيموفيليا

وأكدت أن أعراض مرض الهيموفيليا عبارة عن نزف تلقائي، عادة ما يظهر بشدة عند الختان للأولاد إذ يستمر النزف، ومن ثم يكون هناك نزيف داخلي في المفاصل خصوصًا في الركبة والكوع والكتف مع أي حركة، ونادرًا ما يؤدي الهيموفيليا لنزف خارجي من الأنف أو في البول، موضحة أن الإهمال في هذا العلاج يعرض الطفل للنزف، ومع تكرار النزيف يحدث تليف للمفصل، ما يؤدي لفقدان الحركة مما قد يسبب إصابات.