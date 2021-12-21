«القومي للأجور»: 3090 منشأة طلبت تأجيل تطبيق الحد الأدنى

قالت الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، اليوم، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر بـ 2400 جنيه إلزمي، ولكن يمكن للشركات التي تشعر بعدم قدرتها على تطبيقه، التقدم بطلب لتأجيل تطبيق القرار، ويتم استثناؤها بشكل مؤقت.

3090 منشأة طلبت تأجيل الحد الأدنى للأجور

وأضاف «نظير» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صدى البلد» المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن المجلس تلقى طلبات من الشركات لتأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور، ووصل عددها إلى 3090 طلبا من المنشآت الفردية، ولكن تقدم 24 قطاعا للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور ومنها قطاعات السياحة والملابس التصديرية.

المنشآت تقدمت باستثناء من الحد الأدنى للأجور

وأوضحت مستشار المجلس القومي للأجور، أن هناك شركات يقبض العاملون فيها أكثر من الحد الأدنى للأجور، لافتة إلى أن المنشآت التي تقدمت بطلب الاستثناء تم تأجيل تنفيذ القرار بها حتى منتصف فبراير المقبل.

القانون يسمح بتأجيل الحد الأدنى للأجور

وأشارت إلى أن المادة الثانية من قانون العمل تسمح بإرجاء تطبيق الحد للأدني لذا لجأت الشركات لهذا الأمر، لافتة إلى أن المجلس يتلقى مشكلات من العمال والشركات، ويمكن لأي عامل التقدم بشكوى إلى المجلس، وكذلك مديريات القوى العاملة، وتنظر وزارة القوى العاملة أيضا لهذه الشكوى، وتتابع المؤسسات المختلفة لترى تطبيقها للحد الأدنى للأجور.