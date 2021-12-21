موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور وعقوبة الشركات في حالة عدم التنفيذ

يبحث العديد من الأشخاص خاصة العاملين بالقطاع الخاص عن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور، قبل ساعات من اجتماع المجلس القومي للأجور حيال هذا الأمر، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور.

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور

وعن موعد التطبيق، قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، في تصريحات سابقة له خلال حوار ببرنامج «كلمة السر»، المذاع على قناة «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي خالد ميري، إنه اعتبارا من 1 يناير 2022 سيكون الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه، مناشدا كافة القطاعات والشركات بالالتزام بهذا التطبيق حيث سيجري تطبيق عقوبات لمن يخالف ذلك القرار، لافتا إلى وجود العديد من الشركات والمنشآت بالقطاع الخاص تطبق الحد الأدنى للأجور، ولكن يتبقي تطبيقه في بعض الشركات.

وأوضح وزير القوى العاملة أن القطاع الخاص صاحب السيادة والريادة في الوقت الحالي وينبغي عليه مراعاة ظروف العمال المعييشة وتحسينها، مشيرا إلى أن مجلس النواب أجرى العديد من الجلسات النقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، وقدم أصحاب الأعمال الدعم للمجلس القومي للأجور في تحديد الحد الأدنى للأجور وتنفيذه.

عقوبات عدم تنفيذ وتطبيق الحد الأدنى للأجور

وكشفت مصادر حكومية مطلعة لـ«الوطن»، عن أن الحكومة ستصدر لائحة عقوبات وغرامات على الشركات والمؤسسات المخالفة لذلك، عن طريق فرض غرامات مالية تبدأ من 200 ألف جنيه، وتصل إلى عقوبات إدارية مغلظة ضد المنشآت التي تستمر في ارتكاب المخالفات وتصر على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.