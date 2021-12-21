إعلان جدول امتحانات التيرم الأول للإعدادية العامة والمهنية ببورسعيد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف المرحلة الإعدادية العامة والمهنية بمختلف المدارس الرسمية واللغات والخاصة والرياضية والمنازل.

وأوضح الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، أن امتحانات التيرم الأول للتعليم الأساسي للمدارس الرسمية واللغات والخاصة والرياضية والمنازل والمهنية، تبدأ يوم 10 يناير المقبل، وتنتهي في 3 فبراير التالي.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الإعدادي ببورسعيد

يبدأ امتحان الفصل الدراسي الأول للصف الأول للمرحلة الإعدادية في بورسعيد بمادة اللغة العربية والخط والإملاء، يوم 10 يناير، والدراسات الاجتماعية يوم 12 يناير، والجبر والإحصاء والدين يوم 15 يناير، والهندسة والتربية الفنية يوم 18 يناير، واللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم 22 يناير، بينما آخر امتحان في مادتى العلوم والتربية الرياضية للمدارس الرياضية يوم 25 يناير.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي يبدأ 11 وينتهي 26 يناير

وأعلن «باهي» أن امتحانات الصف الثاني الإعدادي تبدأ يوم 11 يناير، وتنتهي يوم 26 يناير، حيث تبدأ بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم 11 يناير، واللغة الأجنبية والتربية الفنية يوم 13 يناير، والعلوم والتربية الرياضية للمدارس الرياضية يوم 17 يناير، بينما يوم 20 يناير مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ويوم 24 يناير يعقد امتحان الجبر والإحصاء والتربية الدينية، ويوم 26 يناير امتحان الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ببورسعيد

وتبدأ امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية)، يوم 29 يناير لمادة اللغة العربية والخط والإملاء، ويوم 30 يناير الدراسات الاجتماعية، ويوم 31 يناير اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويوم 1 فبراير الجبر والإحصاء والتربية الدينية، ويوم 2 فبراير الهندسة والتربية الفنية، ويوم 3 فبراير العلوم والتربية الرياضية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي المهني ببورسعيد

وتبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي المهني ببورسعيد يوم 10 يناير لمادتي مجالات عملية 1 و2 نظري، ويوم 11 يناير مادتي التربية الفنية واللغة العربية، ويوم 12 يناير مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، ويوم 12 يناير الرياضيات وتكنولوجيا، ويوم 15 يناير الدراسات الاجتماعية، ويوم 16 يناير العلوم والخط العربي.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي المهني ببورسعيد

تبدأ امتحانات الصف الثاني الإعدادي المهني يوم 10 يناير بمادتي مجالات عملية 2 و1 نظري، ويوم 11 يناير مادتي الرياضيات والخط العربي، ويوم 12 يناير العلوم والتكنولوجيا، ويوم 13 يناير اللغة العربية، ويوم 15 يناير الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية، ويوم 16 يناير اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

جدول امتحانات إتمام الدراسة للتعليم الأساسي المهني ببورسعيد

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية يوم 29 يناير بمادة اللغة العربية، ويوم 30 يناير مادتي العلوم والتربية الدينية، ويوم 31 يناير مادتي مجالات عملية 1 و2 نظري، ويوم 1 فبراير مادتي اللغة الأجنبية والتكنولوجيا، ويوم 2 فبراير مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية، ويوم 3 فبراير مادتي الرياضيات والخط العربي.