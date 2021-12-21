التربية والتعليم تعاين قرية الفواخير لافتتاح مدرسة فنية بها بعد زيارة الرئيس

بعد توقف الرئيس عبد الفتاح السيسى، يوم الجمعة الماضى، للاستماع للعاملين فى قرية الفواخير بالفسطاط فى مصر القديمة، وجه الرئيس بتلبية احتياجاتهم ومطالبهم للارتقاء بالحرفة وتحسين أوضاعهم وفى مقدمتها إقامة مدرسة حرفية لتعليم صناعة الفخار داخل القرية لمواجهة اندثار المهنة وتعليم أجيال جديدة حرفة الفخار، وذلك استجابة لمطالب العاملين وأصحاب الفواخير، وسأل الرئيس وقتها: «هل فيه مكان للمدرسة ؟»، فأجابه أحد الحرفيين: «فيه مكان في المبنى الإداري، وهو مقام على مساحة 2000 متر، وعبارة عن طابقين»، ليرد الرئيس: «خلاص نعمل لكم مدرسة».

المرحلة الأولى من معاينة المدرسة الفنية للفخار

وقالت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن هناك استجابة سريعة من القيادة السياسية لكل مطالب العاملين فى قرية الفواخير، وبدأ على الفور تنفيذ المرحلة الأولى من إجراء معاينة لافتتاح مدرسة فنية داخل قرية الفواخير بالمبنى الإداري، وتمت المعاينة من قبل لجنة من وزارة التربية والتعليم لتحديد مكان المدرسة وعدد الفصول والدارسين، وسيتم الاستعانة بالحرفيين المتميزين لتعليم حرفة الفخار داخل المدرسة مع الالتزام بكل المناهج التى تقرها وزارة التربية والتعليم، وستكون الدراسة على مدة 3 سنوات وتمنح شهادة معتمدة من وزارة التعليم.

وأضافت «عبد المنعم» في تصريح لـ«الوطن» أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الحصول على موافقات من وزير التربية والتعليم ومحافظ القاهرة والعمل على افتتاح المدرسة الفنية خلال العام الجارى، وذلك لنقل الحرفة إلى أجيال جديدة تحمل أسرار وتميز «جواهرجية الطين» داخل ورش الفخار والحد من اندثار المهنة.

وضع منطقة «الفواخير» على الخريطة السياحية

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه جار العمل على وضع قرية الفواخير على الخريطة السياحية وجعلها مصدر جذب سياحى، خاصة أنها على مقربة من متحف الحضارة ومجمع الأديان بمصر القديمة، وأيضا العمل على استكمال أعمال التطوير المتعلقة بأفران الغاز واستمرار إقامة معارض للتسويق لمنتجات الفواخير وتلبية احتياجات العاملين وتذليل أي عقبات تواجههم، مشيرة إلى أن محافظة القاهرة بقيادة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ونائب المحافظ فى متابعة واجتماعات مستمرة للارتقاء بالفواخير.