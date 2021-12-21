جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية والنقل بسوهاج

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، جدول امتحانات الفصل الدراسي للشهادة الإعدادية، وجدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي، وجدول امتحانات الصف الأول الإعدادي، حيث تبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية يوم السبت 29 يناير وتنتهي يوم الخميس 3 فبراير، بينما تبدأ امتحانات الصف الثاني الإعدادي يوم السبت 29 يناير وتنتهي يوم الخميس 27 يناير، وتبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي يوم السبت 22 يناير وتنتهي يوم الخميس 27 يناير.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج

وترصد السطور التالية، امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، والتي تنطلق يوم السبت 29 من شهر يناير المقبل، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والتربية الرياضية لمدارس الرياضيات، ويبدأ الامتحان في التاسعة صباحا ويستمر ساعتين ونصف، ويؤدي الطلاب الامتحان يوم الأحد في مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية، لمدة ساعتين لكل مادة.

ويوم الإثنين يؤدي الطلاب امتحان مادة العلوم والتربية الدينية بواقع ساعتين للمادة الأولى، وساعة ونصف الساعة للمادة الثانية، ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية بواقع ساعتين، ويوم الأربعاء يؤدي الطلاب امتحان مادة الهندسة بواقع ساعتين، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بواقع ساعة واحدة، واليوم الأخير هو الخميس، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية بواقع ساعتين.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الإعدادي بمحافظة سوهاج

وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الاعدادي بمحافظة سوهاج، يوم السبت 22 يناير القادم حيث يؤدي الطلاب في اليوم الأول امتحان الجبر والإحصاء لمدة ساعتين وامتحان مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف وتبدأ الامتحانات في تمام الساعة 8 صباحا.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي الامتحانات في اليوم الاخير 27 يناير في مادة العلوم واقع ساعتين، والتربية الفنية لمدة ساعتين.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الإعدادي بمحافظة سوهاج

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الاول للصف الأول الاعدادي بمحافظة سوهاج يوم السبت 22 يناير، حيث يؤدي الطلاب في اليوم الأول الامتحانات في مادة اللغة العربية والإملاء لمدة ساعتين ونصف الساعة، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة، وتبدأ الامتحانات في تمام الساعة 8 صباحا.

ويؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحانات في اليوم الأخير 27 يناير في مادة الهندسة لمدة ساعتين، والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف الساعة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بسوهاج، تطبيق الإجراءات الاحترازية لدخول الطلاب إلى لجان الامتحانات طبقا للقرار الوزاري رقم 212 لسنة 2011 بشأن الأنشطة الاختبارية، وإعفاء طلبة المنازل من امتحانات مادة الكمبيوتر، وإجراء امتحان المستوى الرفيع للمدارس التجريبية واللغات الحكومية، والمدارس الخاصة بمعرفة المدرسة وتحت إشراف التوجيه الفني المختص.