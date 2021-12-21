«التخطيط»: عمال 2.5 مليون منشأة يستفيدون من الحد الأدنى للأجور

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، رئيس المجلس القومي للأجور، إن القرار الخاص بالحد الأدنى للأجور يخص العمال داخل المنشآت وليس العمالة الموسمية، ويعملون حاليًا على تصور لوضع شئ ما للعمالة الموسمية، موضحة أن هناك حوالي مليونين ونصف المليون منشأة بها عدد من العمالة المتوسطة سوف تستفيد من هذا القرار، بما يشمل عمالة تتراوح بين 7 ملايين إلى 10 ملايين عامل.

الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه

وأضافت «السعيد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، اليوم الثلاثاء، أنهم اتفقوا مع الشركات على أن يكون الحد الأدنى 2400 جنيه، وسمحوا لبعض الشركات بتقديم تظلمات لتأجيل التطبيق نتيجة للظروف الاقتصادية التي مروا بها، لأن بعض القطاعات تعرضت لغلق جزئي، وبعضها تعرضت لغلق كلي، ولذلك أعطتهم الدولة فرصة للتطبيق، مشددة على أن التطبيق النهائي سيكون في شهر يناير، إلا من طلبوا الاستثناء.

ما هو الأجر الشامل؟

وتابعت رئيس المجلس القومي للأجور، أن مفهوم الأجر لا يشمل المبلغ الذي يحصل عليه العامل فقط، ولكنه يشمل الأجر الشامل والكثير من المزايا التي يحصل عليها العامل، وهذا التزامًا بقانون العمل الحالي الذي يعرف الأجر بأنه عدد من البنود والمميزات والمنح والعلاوات والمكافآت، حيث يُحسب الأجر بإجمالي هذه المبالغ في السنة كلها ثم تُقسم على 12 شهرًا، مشددة على أن المجلس سيجتمع شهريًا للنظر في طلبات الشركات والمشاكل التي تواجههم، مشيرة إلى أنهم يتعملون وفقًا لقانون العمل القديم، لأن القانون الجديد ينص على تطبيق الحد الأدنى للأجور.