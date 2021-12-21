موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور 2022.. «اعرف مرتبك هيزيد لكام»

مع اقتراب نهاية عام 2021، ينتظر الكثير من المواطنين وبشكل خاص الموظفين بداية العامة الجديد 2022، وذلك أملا في تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي حددته وزرة القوى العاملة، ليتم تطبيقه على جميع الموظفين العاملين في الدولة، وتحديدا القطاع الخاص، ويبحث الكثير منهم عن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور 2022 الذي سبق وتم إعلانه من قبل.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، موعد تطبيق الحد الأدني للأجور 2022، وفق ما أعلنته وزارة القوى العاملة بياناتها، والتي جاءت كالتالي:

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور 2022

أعلنت وزارة القوى العاملة ممثلة في الوزير محمد سعفان، في تصريحات له خلال حوار ببرنامج «كلمة السر»، الذي يتم إذاعته على قناة «صدى البلد»، عن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور 2022، والذي من المقرر أن يكون بدءًا من شهر يناير 2022، مشيرا إلى أنه يتم تطبيق عقوبات شديدة على المؤسسات التي تخالف ذلك القرار، وبالرغم من أن هناك عدد من الشركات التي تطبق الحد الأدنى للأجور بالفعل، ولكن هناك الكثير من الشركات الخاصة التي لا تقوم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، لذلك بداية من شهر يناير المقبل سيكون هناك عقوبات شديدة على المؤسسات التي تتخلف عن تطبيق القرار.

قيمة الحد الأدنى للأجور

وحددت وزارة القوى العاملة قيمة الحد الأدنى للأجور 2022، على أن يكون قيمته 2400 جنيه، وعلى الشركات والمؤسسات الخاصة أن تقوم برفع راتب العاملين والموظفين الموجودين في الدولة لهذا الحد الأدنى بقيمة 2400 جنيه.

عقوبات مخالفي تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور

تستعد الحكومة المصرية في الوقت الحالي إلى وضع لائحة لفرض العقوبات والغرامات على الشركات والمؤسسات المخالفة لتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، لتصل الغرامات على المؤسسات المخالفة إلى 200 ألف جنيه، وفي حال إصرار المؤسسة على عدم تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور تكون العقوبات مغلظة بشكل كبير.