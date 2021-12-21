التخطيط: صدور قانون العمل الجديد خلال أسابيع.. وعقوبات تنتظر المخالفين

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، رئيس المجلس القومي للأجور، إن الشركة التي لن تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ستخضع للعقوبات التي ينص عليها قانون العمل الجديد، الذي سيصدر خلال شهر أو عدة أسابيع، لافتة إلى أن القانون سيناقش في مجلس النواب.

جلسات شهرية للمجلس

وأضافت «السعيد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، اليوم، أن المجلس عقد عدة جلسات منذ عامين لمناقشة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وكانوا لا يتوصلون إلى اتفاق، مشددة على أن دورهم هو الحفاظ على مستوى معيشة ملائمة للعمال، والحفاظ على المؤسسات في الوقت ذاته، لأن الحفاظ على الطرفين أمر قومي.

ولفتت إلى أن الكثير من المؤسسات تطبق الحد الأدنى بالفعل، وأكثر منه أيضًا، لكن من المهم الوصول إلى معيار للحفاظ على حق العامل داخليًا وخارجيًا، وهذا يعطي رسالة للعمالة المصرية في الخارج، بأن هناك حدًا أدنى للأجور في مصر، موضحة أن أكثر من 90% من بين 187 دولة في منظمة العمل الدولية تطبق الحد الأدنى للأجور.

نبحث طريقة التطبيق في المناطق الحرة

أما عن موقف المناطق الحرة من هذا القانون، فأشارت إلى أنهم مازالوا يبحثون طريقة التطبيق فيها، مشددة على أن المناطق الفقيرة تحتاج بشدة إلى تطبيق القرار، لكي يعيش العمال حياة ملائمة.

الدولة تهتم بالريف المصري

وأكدت أن الدولة المصرية، تهتم كثيرًا بالريف والصعيد، وأقوى دليل على ذلك، مبادرة الريف، وهناك زيادة بنسبة 500% في الاستثمارات العامة، وهذا يؤثر بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة الناس، وبعض المحافظات انخفض فيها معدلة الفقر بـ11 نقطة، وهناك انخفاض في معدلات البطالة بسبب المشروعات والتكتلات الصناعية التي تنشئها الدولة، وهذا كله يرتبط بالمزايا التنافسية لمحافظات الصعيد.