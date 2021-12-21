وكيل «دينية الشيوخ»: تفسير عصري للقرآن الكريم مترجما لعدة لغات قيد الدراسة

قال النائب محمد سليم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن مقترح مجلس الشيوخ، الذي طالب خلاله بتفسير عصري للقرآن الكريم، يعبر عن وسطية الإسلام واعتداله، جاء نظرًا لانتشار بعض النسخ من القرآن الكريم، التي بها تفسيرات تنتمي للفكر المتطرف، مؤكدًا أن الإسلام دين الوسطية، وأي شيء صادر عنه بأنه غير وسطي، غير صحيح، إذ أن الدين الإسلامي يدعو للوسطية.

تفسير القرآن الكريم سيكون مترجمًا بعدد من اللغات وليس اللغة العربية فقط

وأضاف «سليم»، ، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمة الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على قناة «صدى البلد»، أنه طالب بإصدار مصحف ورقي وإلكتروني، مزود بتفسير مختصر، يكون متفق عليه من جميع أطراف المؤسسات الدينية، مزودة بهوامش وتفسيرات عصرية منضبطة، موضحًا أن كل الأطراف وافقت على هذا المقترح، وأن الموضوع الآن قيد الدراسة، وسيكون في حيز التنفيذ بعد الموافقة رسميًا، لافتا إلى أن تفسير القرآن الكريم سيكون مترجمًا بعدد من اللغات وليس اللغة العربية فقط، وأن هناك دراسة أيضًا، لإصدار موسوعة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الأخلاقيات.

فكرة إعداد تفسير عصري تحتاج لتكاتف الجهود المضنية من أجل إخراجها للنور

وأشار وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ ، إلى أن فكرة إعداد تفسير عصري تحتاج إلى تكافت الجهود المضنية من أجل إخراجها للنور، فالأفكار المتطرفة والمفاهيم الخاطئة الإسلام منها براء، موضحًا أن جهود المؤسسات الدينية تصب في التجديد وأن العصر الذى نعيش فيه يحتاج إلى مشروع تفسير عصري لأنه من الأهمية بمكانة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هناك وضع سموما في التفاسير المختصرة يجب الرد عليها، حتى لا يتأثر الناس كما تأثروا بأفكارهم الخبيثة التي تم بثها في القنوات المعادية لمصر.