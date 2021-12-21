مباحثات «مصرية - مجرية» لتعزيز التعاون فى الموارد المائية

بحث الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، مع أندراس كوفاكس، سفير المجر المقيم فى مصر وغير المقيم لدى السودان وجنوب السودان وإريتريا وتشاد، سبل تعزيز مجالات التعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية والرى.

وأشار «عبدالعاطى»، وفقاً لبيان الوزارة، أمس، إلى امتلاك البلدين العديد من الخبرات فى مجال المياه التى يمكن تبادلها بين مصر والمجر، وعرض الإجراءات التى تقوم بها الوزارة حالياً لتحسين وتطوير منظومة الرى والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى، والتحول للرى الحديث، وأعمال حماية الشواطئ، مشيراً إلى تطلع مصر لاستمرار مسيرة التعاون وتبادل الخبرات مع المجر فى هذه المجالات.

واستعرض «عبدالعاطى»، خلال اللقاء، مساهمات مصر فى الائتلاف الدولى للمياه والمناخ، وهو من المبادرات الدولية التى تهدف بشكل رئيسى لتحقيق التكامل بين أجندتى المياه والمناخ، والتعجيل بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعنى بقطاع المياه، والاهتمام بوضع حلول مستدامة وتبنى سياسات رشيدة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ.

وتناولت المناقشات موقف الاستعدادات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه فى شهر أكتوبر من العام المقبل، والمشاركة المجرية المنتظرة فى فعالياته، مع التأكيد على أهمية التنسيق وتبادل الرؤى بين مؤتمر كوكب بودابست وأسبوع القاهرة للمياه.

من جانبه، عبَّر السفير المجرى عن شكره للدكتور محمد عبدالعاطى، مشيراً إلى العلاقات الطيبة التى تربط البلدين فى كل المجالات، لا سيما فى مجال الموارد المائية.