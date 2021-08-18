محافظ أسيوط يلتقي مساعد وزير الموارد المائية والري

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بالمهندس محمود السعدي مساعد وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، بمكتبه في ديوان عام المحافظة، لبحث جهود الوزارة في المشروع القومي للتحول إلى نظم الري الحديث وتأهيل المساقي بمحافظات الجمهورية وذلك في إطار خطة الوزارة للحفاظ على المياه وترشيد إستخدامها من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات المشتركة بين وزارتي الري والزراعة وممثلي البنوك الوطنية بشأن تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث

حضر اللقاء المهندس ياسر عبدالرحيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة والمهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

تنفيذ خطة وزارة الري في التحول إلى الري الحديث وتحقيق التنمية المستدامة

وأعلن محافظ أسيوط – خلال اللقاء – دعمه الكامل لتنفيذ خطة وزارة الري في التحول إلى الري الحديث وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التي سيجري تنفيذها وفقًا لبروتوكول التعاون بين وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي والبنك الزراعي بهدف تنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية والتى تتضمن توفير الدعم الفني والمالي اللازمين لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث.

مؤتمر موسع بالمحافظة لمسئولي الزراعة والري والبنك الزراعي المصري والبنك الأهلي

وأشار مساعد وزير الموارد المائية والري إلى إنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري يجرى اليوم تنظيم المؤتمر الموسع بالمحافظة لمسئولي الزراعة والري والبنك الزراعي المصري والبنك الأهلي حول تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث ضمن خطة الوزارة التي تتضمن طرح 10 عقدًا بمحافظات «القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الإسكندرية - الفيوم - أسيوط»، لتأهيل 557 مسقى بتكلفة 643 مليون جنيه في إطار رؤية الوزارة بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجاري المائية أو على المستوى الحقلي من خلال تأهيل الترع وتأهيل المساقي بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.