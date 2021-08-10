وزير الري يتفقد مشروعات الموارد المائية والري بأسوان

زار الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، يرافقه الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، محافظة أسوان لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة، وذلك فى إطار الجولات الميدانية للوزير بمختلف المحافظات.

والتقى عبد العاطى، باللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير، حيث تم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة بالمحافظة والعمل على إنهاء هذه المشروعات فى موعدها المحدد طبقاً للبرنامج الزمنى، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

وقام الوزير بتفقد والإطمئنان على أعمال الصيانة الدورية لمنشآت السد العالي، ومتابعة تقدم أعمال التأهيل الجارية لخزان أسوان القديم.

وقال عبد العاطى، إن وزارة الموارد المائية والرى حريصة على متابعة الحالة الإنشائية لكافة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية للتأكد من حالة المنشأ وعلى رأسها السد العالي، وخزان أسوان القديم الجارى إعادة تأهيله حالياً وتغيير نظام التحكم في بواباته لإستخدام النظام الإلكتروني بديلاً عن النظام اليدوي.

كما تفقد الدكتور عبد العاطى مفيض خزان أسوان ومحطتي الكهرباء الملحقة بالخزان، وتابع مع مسئولي الري بمحافظة أسوان خطط ومعدلات تنفيذ أعمال تأهيل الترع بأسوان، موجهاً بزيادة معدلات التنفيذ ومراعاة ضبط الجودة.

وزار الدكتور عبد العاطى أيضا، المركز الثقافى الأفريقى بمتحف النيل بأسوان والمسرح المكشوف الملحق به لتفقد أعمال التطوير التى تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية.

يذكر أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بإنشاء المركز الثقافى الأفريقى والذى يضم خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل، كما تم الإنتهاء من تنفيذ مسرح مفتوح بجوار المركز.

ومن المقرر زيارة عبد العاطى عدد من المشروعات التي تقوم بتنفيذ أنظمة الري الحديث بأقل تكلفة وأعلي كفاءه، ولقاء عدد من المنتفعين للتعرف على آرائهم وتجاربهم الناجحة.