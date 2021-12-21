نقيب الفلاحين: انهيار العملة التركية سيزيد أسعار صادراتنا الزراعية

قال حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن انهيار العملة التركية، فرصة يجب استغلالها، لافتا إلى أن انخفاض الليرة التركية سيزيد أسعار صادراتنا الزراعية لتركيا، ويخفض أسعار الآلات الزراعية وقطع الغيار التي نستوردها منها.

وأضاف «أبو صدام»، في بيان له، أن انخفاض الليرة التركية خير كبير للقطاع الزراعي المصري، من منطلق «مصائب قوم عند قوم فوائد»، حيث سيحدث انخفاض كبير في أسعار السلع التركية التي تصدر لمصر، خاصة الآلات الزراعية والمعدات وقطع الغيار، مما سينتج عنه وفرة هذه الآلات وانخفاض أسعارها، بما يعود بالخير على القطاع الزراعي.

وأشار إلى أن انهيار العملة التركية، يعني أن منتجاتنا الزراعية التي نصدرها لتركيا سوف يرتفع سعرها، وبالتالي سوف يزيد العائد الاقتصادي للفلاحين والمستثمرين الزراعيين.

إحلال المعدات الزراعية

وأوضح نقيب الفلاحين أنه يطالب الحكومة والمعنيين، باستغلال هذه الفرصة لدعم وإحلال المعدات الزراعية القديمة، بآلات ومعدات زراعية حديثة من السوق التركي، والعمل على زيادة الصادرات الزراعية لتركيا، للاستفاده القصوى من الوضع الحالي.

ويصل إجمالي الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من الأول من يناير 2021، وحتى 24 نوفمبر 2021، حوالي 5 ملايين و200 ألف و864 طنا من المنتجات الزراعية، بزيادة قدرها حوالي 600 طن عن نفس المدة من العام الماضي.

وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة «الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، بطيخ».