نقيب الفلاحين عن قصب السكر: اقتربنا من الاكتفاء الذاتي

قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن نهاية العام الجاري سيشهد بداية موسم كسر القصب، لافتا إلى أن محصول قصب السكر من المحاصيل الاستراتيجية ويضيف للمخزون المحلي للسكر ما يقارب مليون طن تقريبا.

سعر طن السكر

وأضاف «أبوصدام»، في بيان له، أنه يتوقع ارتفاع سعر توريد طن قصب السكر إلى 920 جنيها بعدما استقر سعر توريده منذ عام 2018 عند 720جنيها للطن، مشيرا إلى أن مزارعي قصب السكر يطمحون أن يصل سعر الطن إلى 1200 جنيه بعد ارتفاع تكلفة زراعة المحصول، وأن النقابة العامة للفلاحين طالبت الحكومه بعد دراسة تكاليف زراعة فدان القصب وكميات الإنتاج بتسعير الطن بـ1000جنيه ليحقق مزارعو القصب هامش ربح مرضي، طبقا لنص المادة 29 من الدستور المصري والتي نصت على التزام الحكومة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح للمزارع.

ولفت إلى أن سعر كيلو السكر في أسواق التجزئة وصل حاليًا إلى 12 جنيهًا وطن قصب السكر الخام، ينتج نحو 120 كيلو من السكر بالإضافة إلى استخدام باقي عيدان القصب الخام في ما يزيد عن 22 منتجًا من بينها «الخشب الحبيبي والميثانول والعلف والعسل الأسود والورق»، وغيرها، بما يغطي تكلفة استخلاص وإنتاج خام السكر ويحقق ربح مجزي لمصانع إنتاج السكر.

الاكتفاء الذاتي

وتابع نقيب الفلاحين، إننا على أعتاب الإكتفاء الذاتي من السكر بعد زيادة الرقعة الزراعية المنزرعة من بنجر السكر إلى أكثر من 600 ألف فدان وتوقع أن يصل الإنتاج المحلي بعد حصاد محصول القصب الي 2.8 مليون طنمن السكر، مضيفا: «استهلاكنا من السكر سنويا يصل إلى 3,2 مليون طن سكر تقريبا والفجوة ما بين الإنتاج، والاستهلاك تصل إلى نحو 400 ألف طن، ومعدل الإكتفاء الذاتي من السكر في مصر ارتفع خلال الآونة الأخيرة إلى أكثر من 90% و تقلصت الفجوة ما بين انتاج السكر واستهلاكه إلى أقل من 10% يتم تعويضها عن طريق استيراد هذه الكميه من الخارج.

مخزون مصر من السكر

وأشار إلى أن مصر تملك مخزونا استراتيجيا من السكر يكفي لأكثر من 6 أشهر قادمة وأننا اقتربنا من موسم كسر قصب السكر الذي يبدأ في أول العام القادم ومع بداية شهر يناير المقبل ومن المتوقع إنتاج مليون طن، لافتا إلى أن محصول بنجر السكر انتج ما يقارب 1.8 مليون طن سكر من مساحة زراعية وصلت لنحو 640 ألف فدان.

وأكد نقيب الفلاحين أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتطوير وإنشاء مصانع إنتاج السكر وزيادة مساحات زراعة بنجر السكر مع ثبات مساحة زراعة قصب السكر عند 375 ألف فدان تقريبا حفاظا علي مواردنا من المياه واقتصار زراعته على محافظات الوجه القبلي فقط مع التوسع الرأسي بزراعة أصناف جديدة من قصب السكر ذات إنتاجية عالية ونسبة سكر أعلى وتستهلك المياه بنسب أقل، بطرق زراعة وري حديثه ومتطورة.