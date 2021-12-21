سعر الليرة التركية.. تحركت قليلا أمام العملات لتصل إلى 1.22 جنيه مصري

حالة من التذبذب شهدتها الليرة التركية خلال الأيام القليلة الماضية، فبعد أن انخفضت مقابل الجنيه المصري حتى وصلت إلى سعر 90 قرشا، عاودت الارتفاع قليلا اليوم الثلاثاء، لتصل إلى 1.22 جنيه مصري، كما سبق ووصلت الليرة إلى مستوى منخفض جديد تجاوز 16.41 مقابل الدولار الأمريكي، بنسبة 4.71% بعد تصاعد المخاوف من دوامة تضخمية ناجمة عن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان الجديدة في مواجهة ارتفاع الأسعار، ما جعل الكثيرون يبحثون عن سعر الليرة التركية باستمرار.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، سعر الليرة التركية أمام العملات الأخرى: «الدولار، اليورو، اليّن الياباني، اليوان الصيني، الفرنك السويسري، الجنيه الإسترليني»، حيث بدأ سعر الليرة التركية، في الارتفاع مرة أخرى أمام 6 عملات أجنبية، خلال الساعات القليلة الماضية.

سعر الليرة التركية مقابل الدولار

وشهد سعر الليرة التركية، ارتفاع أمام الدولار الأمريكي، ليباع الدولار بسعر 12.75 ليرة تركية أمام الدولار.

سعر الليرة التركية أمام اليورو

وسجّل سعر اليورو أمام الليرة التركية، ارتفاعًا ليباع بـ 14.45 ليرة تركية.

سعر الليرة أمام الجنيه الإسترليني

كما سجل الجنيه الإسترليني أمام الليرة سعر 16.99 ليرة تركية.

سعر اليّن الياباني أمام الليرة التركية

كما سجّل اليّن الياباني، سعر 14.44 ليرة تركية.

سعر الفرنك السويسري أمام الليرة التركية

وسجل الفرنك السويسري، نحو 17 ليرة تركية.

سعر اليوان الصيني أمام الليرة التركية

كما سجل سعر اليوان الصيني، أمام الليرة التركية، ليباع بسعر 2.01 ليرة بارتفاع 4.60%.

والجدير بالذكر، أن سعر الليرة التركية تهاوى بشكل كبير أمام العملات الأجنبية المختلفة، ما أثر بشكل كبير على اقتصاد البلاد، الأمر الذي نتج عنه زيادة التضخم المالي في تركيا.