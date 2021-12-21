8 إصابات بفيروس كورونا في ريال مدريد
كتب:
الوطن
09:43 م | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
دافيد ألابا
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، عبر موقعه الرسمي، إصابة الثنائي دافيد ألابا وإيسكو بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة اللاعبين المصابين داخل النادي الملكي إلى 8 إصابات بهذا الوباء.
إيسكو وألابا ينضمان للمصابين بكورونا
وقال نادي العاصمة الإسباني في بيان عبر موقعه الرسمي: «تم إبلاغ نادي ريال مدريد أن اختبارات لاعبيه فرانشيسكو إيسكو ودافيد ألابا جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19».
إصابات كورونا في ريال مدريد
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