وزير التعليم: سنحدد شكل امتحانات الثانوية العامة بعد إجازة نصف العام

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن شكل امتحانات الثانوية العامة، سيتم تحديده بعد إجازة نصف العام، مؤكدا أن العملية التعليمية تسير طبقا للخطة التي تم وضعها والتوقيتات الزمنية التي تم إعلانها من قبل، مضيفا «للأسف أصبحنا معنيين بالامتحانات وليس التعليم»، مؤكدًا أن كل الامتحانات ستتم وفق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، خاصة مع الانتشار السريع لمتحور «أوميكرون» وظهور حالات مصابة به في مصر اكتشفت في مطار القاهرة.

نظام التعليم في مصر يسير بكفاءة عالية وفقًا للمعايير العالمية

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على « إم بي سي مصر»، أن نظام التعليم في مصر يسير بكفاءة عالية وفقًا للمعايير العالمية، إذ يتم السير في الإطار التعليمي والأكاديمي بشكل جيد، وهذا الأمر لا يعني عدم وجود مشكلات في المنظومة، مؤكدًا أن نظام التطوير بدأ عام 2017، وكانت مصر في المرتبة الـ106 من بين 134 دولة على قياس مؤشر المعرفة، فيما وصلت الدولة حاليًّا إلى المرتبة 72، وذلك في التعليم قبل الجامعي، ومن المركز الـ113 إلى المركز 68 في التعليم الفني.

المؤشر تقيسه كل مؤسسات التعليم حول العالم.. ولا يمكن التشكيك فيه

وأوضح وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن هذا المؤشر تقيسه كل مؤسسات التعليم حول العالم، وبالتالي لا يمكن التشكيك في الإحصاءات التي يُصدرها للمنظومات التعليمية، كما أن القياس يتضمن عشرات المعايير، وبالتالي فهو من أكثر التصنيفات صدقًا، «امتحانات سنوات النقل كلها تتم على مستوى المدارس في مصر ما عدا امتحانات الصف الرابع الابتدائي، لأنها نظام جديد، وأحنا بنحط الأسئلة وبنبعتها للمديريات عشان يكون فيه نوع من التوازن وتخرج الأسئلة مثل ما هو مستهدف، لحين تآلف المدرسين معها».