وزير التعليم عن تقاضي مدير مدرسة 50 ألف جنيه: دولية ولا تدفعها الوزارة

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن بلوغ مرتب مدير إحدى المدارس الدولية 50 ألف جنيه، قائلا: «لا يكاد يمر يوم دون أن يزرع البعض بذور الفتنة، داخل منظومة التعليم المصرية بكل الطرق والأساليب، وآخرها هذا البوست المرفق لأحد المحامين، ينشر أوراقا مسربة، وهو يعلم تماما أن هذا يخالف القانون لأن جميع مدارس الإخوان والمسماة حاليا (مدارس 30 يونيو) يحظر بها النشر بتاتا، ويعاقب عليه القانون، وسيعاقب عليه القانون عاجلاً».

وأضاف «شوقي» على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لمن لا يعلم فإن مدارس 30 يونية، مدارس خاصة ودولية بمصروفات، شأنها في ذلك شأن كل المدارس الدولية المنافسة لها في مصر، بينما تخضع مدارس 30 يونية في إشرافها ماليا، للجنة التحفظ بوزاره العدل، وفنيا لوزارة التربية والتعليم».

حرص على الكفاءات الموجودة بهذه المدارس

وأوضح، أن العاملين فيها يتقاضوا ذات المرتبات التي يتقاضها العاملون بالمدارس الدولية المنافسة، وحرصا على الكفاءات الموجودة بتلك المدارس، صدر قرار من مجلس إدارة المجموعة، بأن تتم معاملتهم ماديا بالمثل، وذات الرواتب بالمدارس الدولية الأخرى المنافسة، من أجل الاحتفاظ بمستوى جودة هذه المنظومة من المدارس، بل بالعكس، هناك مدارس دولية منافسة، تعرض رواتبًا على المديرين الأكفاء أكثر من ذلك بكثير.

التمويل من إيرادات المدارس وليس من موازنة الوزارة

وأكد وزير التعليم، أن «مدير المدرسة يمتلك تاريخا عمليا في العديد من المدارس الدولية في مصر وخارجها، بمرتبات أعلى من ذلك بكثير، ويجري تمويل المرتبات في مدارس 30 يونية، من إيرادات هذه المدارس الدولية، وليس من موازنة الوزارة على الإطلاق، وهذا تحت إشراف لجنة التحفظ بوزارة العدل المصرية، المسؤولة عن هذه المجموعة من المدارس».

وأوضح: «لمن يجد في نفسه الكفاءة المناسبة والتاريخ المهني للقيام بهذه المهمة في هذه المجموعة من المدارس الدولية، فليتقدم لهذه الوظائف عند وجود وظائف شاغرة، وسينطبق عليه نفس الضوابط والمزايا».