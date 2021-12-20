عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة إنشاء مدرسة باسم «حسن البنا»

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم «مدرسة حسن البنا التعليمية»، قائلا: «هذا تشابه أسماء وليس تكريما لمؤسس الإخوان»، موضحاً أن المتبرع بالأرض مواطن اسمه «حسن ﻣﺤﻤﻮﺩ علي البنا»، وطلب وضع اسمه مقابل التبرع بالأرض منذ عام 2002، أى منذ 20 عاما كاملة، تعاقب فيها الوزراء ولم يتم التعليق على اسم المدرسة، إلا الآن في خضم التشهير الدائم بمؤسسات الدولة.

الدولة ليست في غيبوبة كما يردد البعض وإنما يزداد يومياً مستوى التنمر

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الدولة ليست في غيبوبة كما يردد البعض، وإنما يزداد يومياً مستوى التنمر على كل شئ وأى شئ: «وما نزال نرد ونوضح احتراما للمواطن المصري الذي أرهقته الشائعات واختلط عليه الأمر».

وتابع، أنه بعد 20 سنة من إنشاء المدرسة فقد تم مخاطبة المحافظ والإدارة التعليمية والمتبرع بالأرض وغيرنا اسم المدرسة إلى حسن ﻣﺤﻤﻮﺩ البنا حتى لا يتنمر المتنمرون على مواقع التواصل أو بعض مقدمي البرامج.