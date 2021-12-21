رئيس الحى: استقبلنا 18.3 ألف أسرة من 7 مناطق

قال اللواء حسن الغندور، رئيس حى الأسمرات، إنه منذ افتتاح مشروع حى الأسمرات عام 2016، تم نقل 18300 أسرة إلى الحى، وتم تسكينهم داخل الشقق المجهزة لهم، من 7 مناطق عشوائية، منها: منشية ناصر، الدويقة، دار السلام، عزبة خير الله، مثلث ماسبيرو، وغيرها من المناطق العشوائية، لتتبدل أحوالهم من حياة عشوائية لا آدمية، إلى حياة آدمية متوفر بها كل الخدمات للحياة الكريمة.

وأوضح «الغندور» أن مشروع حى الأسمرات يتضمن 3 مراحل هى «الأسمرات1، الأسمرات2، الأسمرات3»، وتم تسكين الثلاث مراحل كاملة، مؤكداً أنه كان هناك حرص على توفير كل الخدمات للأهالى فور تسكينهم، ليتكيفوا ويتعايشوا داخل سكنهم الجديد، دون الشعور بأنه ينقصهم شىء، حيث يضم الحى 4 مراكز طبية، قيمة التذكرة بها جنيه واحد فقط، ويحصل المريض على العلاج مجاناً، ومكتب صحة لقيد المواليد والوفيات وتقديم التطعيمات، ونظراً لحسن الأداء به، يستقبل سكاناً من مناطق خارج نطاق حى الأسمرات، منها منطقة المعادى، بالإضافة إلى مجموعة صيدليات، ومحلات متعددة الأنشطة، وسوق تجارية، وسيارتى إسعاف، ومجمع مدارس يضم 5 مدارس تعليم أساسى، ويضم الحى مجموعة من الحضانات للأطفال، تحظى بإقبال كبير من الأسر، وقصر ثقافة، ومدينة رياضية، ومصنع ملابس لتوفير فرص عمل لسيدات الحى، كما تم عمل تجربة رائدة لأول مرة تطبق فى مصر، أتاحت الفرصة للحاصل على الشهادة الإعدادية حتى 40 عاماً، الحصول على دبلوم تلمذة صناعية من مركز التدريب الحرفى بحى الأسمرات بالتعاون مع إحدى الشركات.

وأضاف أنه بعد مرور 6 سنوات داخل حى الأسمرات، كان هناك عدد من النماذج المشرفة لأطفال الحى، الذين استطاعوا تغيير سلوكهم وتعلم الأنشطة المختلفة، وحصل بعضهم على جوائز عالمية، وأصبح عدد الأطفال المشاركين فى جميع الأنشطة الرياضية المتوفرة داخل المدينة 4308 أطفال من البنين والبنات.

«الغندور»: حصلنا على بطولات رياضية.. ومركز تدريب حِرَفى بالتعاون مع إحدى الشركات

وحصل حى الأسمرات على العديد من البطولات، أبرزها بطولة القاهرة للكونغوفو، حيث حصل الحى على البطولة 4 سنوات متواصلة، وحصل على كأس البطولة، وواصل «الغندور»: «أبناء الأسمرات بافتخر بيهم، وعندنا إسراء سليمان التى حصلت على بطولة العالم للكيك بوكسينج التى أقيمت فى استاد القاهرة للأندية، حيث حصلت على أول ميدالية ذهبية لمصر، وحصلت فى العراق على بطولة الدول العربية».