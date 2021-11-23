افتتاح الملتقى الـ11 لفنون المرأة بقصر ثقافة الأسمرات الجمعة المقبل

في إطار اهتمام الدولة بالمرأة المصرية ورعايتها في كافة المجالات، وتنمية قدرتها من خلال ممارسة أنشطة ثقافية وفنية ورفع وعيها بقضايا المجتمع، وبرعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، تفتتح الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، الملتقى الحادي عشر لثقافة وفنون المرأة ضمن مشروع «أهل مصر» للمرأة بقصر ثقافة الأسمرات، الذي تنفذه الإدارة العامة لثقافة المرأة بالإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 1 ديسمبر المقبل.

برنامج ملتقى ثقافة المرأة بالأسمرات:

تتضمن الفعاليات قافلة طبية للوقاية من سرطان الثدي وطرق الاكتشاف المبكر، بالتعاون مع المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي، كما تعقد عدة لقاءات توعوية منها «اختاري صح»، تدور حول أسس ومعايير اختيار شريك الحياة، وكيفية اكتشاف السمات الشخصية والقدرات الإبداعية، وتلقيها د. إيفا وليم، بجانب أمسية يومية لتبادل الخبرات بين المشاركات، بالإضافة لمجموعة من الورش الفنية منها «ريزين، ديكوباج، خيامية، طباعة»، بالإضافة لورش «الويندو، حلى تراثي مصر القديمة» بالتعاون مع موسسة ياررو، تعليم مبادئ المسرح، حواء واكتشاف الذات، حكي بعنوان «المرأة المصرية عبر العصور»، ويلقيها الدكتور وسيم السيسي.

تنفيذ عدد من الزيارات

كما يقوم الملتقى بتنفيذ عدد من الزيارات منها «مجمع الأديان والكنائس المعلقة، ومتحف الحضارات»، وذلك بالتعاون مع إدارة القاهرة التاريخية ومؤسسة يارو، بالإضافة لجولة حرة على ضفاف النيل، وحديقة الأزهر، وفي الختام يقام معرض لنتاج الورش، يليه عرض مسرحي وتكريم المشاركات، وتقديم فقرة فنية لفرقة التخت العربى مع زينب بركات.

وانطلقت أولى فعاليات مشروع «ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك» بقصر ثقافة «تحيا مصر» بالأسمرات، بحضور الفنان تامر عبد المنعم، مدير عام الثقافة السينمائية، والمشرف العام على المشروع، والمزمع تنفيذه في الفترة من 16 إلى 25 نوفمبر الحالي.