تفاصيل علاج مرض السكر الجديد.. بخلايا جذعية تُنتج الأنسولين

ما تزال تفاصيل علاج مرض السكر بواسطة العلاج الجديد الذي تم الإعلان عن تجريبه ونجاحه مؤخرا بواسطة الخلايا الجذعية، تشغل جانبا كبيرا من الرأي العام المهدد معظمه بهذا المرض الذي يصيب ويهدد الملايين.

كيفية عمل العلاج الجديد لمرض السكر

ولعل من أبرز تفاصيل علاج مرض السكر التي تشغل الرأي العام، هو كيفية عمل هذا العلاج الجديد الذي يعمل باستخدام الخلايا الجذعية.

وتشير التقارير التي نشرتها جريدة نيويورك تايمز الأمريكية، حول تفاصيل علاج مرض السكر الجديد، إلى أنه يقوم على حقن الجسم بالخلايا الجذعية التي تُنتج الأنسولين، تمكنوا من خلاله من شفاء أول مريض سكر من النوع الأول بهذا العلاج، وهو الأمر الذي جاء بمثابة علاج ثوري أذهلت نتائجه العلماء، وذلك بعد نجاحه بالفعل مع حالة من المرضى في إليريا، بولاية أوهايو الأمريكية.

وفي طريق البحث عن العلاج الجديد، تم توجيه دعوة في وقت مبكر من العام الجاري، للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول للمشاركة في تجربة إكلينيكية تجريها Vertex Pharmaceuticals. وكانت الشركة تختبر علاجا طُوّر على مدى عقود من قبل عالم تعهد بإيجاد علاج بعد إصابة ابنه وابنته المراهقة بهذا المرض المدمر.

تفاصيل علاج مرض السكر الجديد

وفي 29 يونيو الماضي، حسبما تشير تفاصيل علاج مرض السكر الجديد، حصل المريض براين شيلتون، 64 عاما، الذي كان مصابا بمرض السكري من النوع الأول، على حقنة من الخلايا، نمت من الخلايا الجذعية ولكن مثل خلايا البنكرياس المنتجة للأنسولين التي يفتقر إليها جسمه. والآن يتحكم جسمه تلقائيا في مستويات الأنسولين والسكر في الدم، وفقا لما نقلته نيويورك تايمز.

هكذا إذا تم شفاء أول مصاب سكر بالعلاج الجديد لمرض السكر، حسبما ذكرت وسائل الإعلام، حيث يعتبر شيلتون، أول شخص يتعافى من المرض بالعلاج الجديد، وهو ما قال عنه بعد شفائه: إنها حياة جديدة تماما. إنها تبدو كمعجزة.

وأصيب خبراء مرض السكري بالدهشة، لكنهم حثوا على توخي الحذر. فالدراسة مستمرة وستستغرق خمس سنوات، وتشمل 17 شخصا يعانون من حالات شديدة من مرض السكري النوع الأول، ولا يتعلق الأمر بعد بمرض السكري من النوع 2 الأكثر شيوعا.