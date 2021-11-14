أرقام صادمة عن مرض السكري حول العالم.. تعرف عليها في يومه العالمي

«مرض السكري» هو مرض مزمن ينتج عن عدم وجود الأنسولين أو انخفاضه أو عدم القدرة على استخدام الأنسولين بشكل فعال، وترتفع مستويات الجلوكوز في الدم، والتي نقيسها في الدماء لتشخيص مرض السكري، ويوجد العديد من الأرقام الصادمة عن مرض السكري حول العالم، وتعد واحدة من أكبر الشواغل الصحية وأكثرها انتشارا حول العالم بأسره، وفقا لتقرير تم نشره على موقع «thehealthsite».

أرقام صادمة عن مرض السكري حول العالم

ويشير التقرير إلى أرقام صادمة عن مرض السكري حول العالم، وأن معظم مرضى السكري البالغين يحصلون على الأنسولين الذي تفرزه خلايا البنكرياس، ويرسل إشارات لخلايا الجسم لانتزاع الجلوكوز من مجرى الدم والاستفادة منه للحصول على الطاقة، وعندما تفقد الخلايا حساسيتها لهذه الإشارة، فإنها لا تسمح للجلوكوز بالدخول إلى الخلايا ويرتفع الجلوكوز في الدم، مما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري.

بينما يتميز مرض السكري من النوع الأول بانخفاض الأنسولين أو انعدامه فإن مرض السكري من النوع الثاني يضم 90% من مرضى السكري البالغين في العالم، حيث لا يستخدم الجسم الأنسولين بشكل فعال ويمكن كسر حالة الحساسية الأنسولين والجلوكوز.

أكثر من 420 مليون شخص حول العالم مصابون بمرض السكري

وتشير إحصائية منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 420 مليون شخص حول العالم مصابون في الوقت الحالي بمرض السكري، وأنه من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى ما يزيد على نصف مليار بحلول نهاية هذا العقد الحالي، مشددة على الحاجة إلى خفض الأسعار وزيادة الوصول إلى الأدوية المنقذة للحياة بشكل كبير.

ملايين المصابين بداء السكري في جميع أنحاء العالم عاجزين عن الحصول على الرعاية

بعد مرور 100 عام من اكتشاف الأنسولين، لم يزل ملايين المصابين بداء السكري في جميع أنحاء العالم عاجزين عن الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها، يحتاج مرضى السكري إلى رعاية ودعم مستمرين لإدارة الحالة الصحية وتجنب المضاعفات، وتتيح الذكرى المئوية لاكتشاف الأنسولين فرصة فريدة لإحداث تغيير ذي مغزى لأكثر من 460 مليون شخص يعانون مرض السكري والملايين غيرهم المعرضين لخطره.