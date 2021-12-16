شفاء أول مصاب سكر بعلاج من الخلايا الجذعية: معجزة قادته لحياة جديدة

جاء شفاء أول مصاب سكر من النوع الأول، بعلاج جديد من الخلايا الجذعية، ليُذهل العالم، ويجذب انتباه ملايين المرضى، الذين عكر هذا المرض صفو حياتهم، وقلبها على الأرجح رأسا على عقب.

شفاء أول مصاب سكر بعلاج من الخلايا الجذعية: كان يفقد وعيه بدون إنذار

بعد أن كانت حياة المريض براين شيلتون، 64 عاما، محكومة بمرض السكري من النوع الأول، وكان يفقد وعيه دون سابق إنذار عندما ينخفض مستوى السكر في دمه، أصبح بطل الخبر الذي تناقلته العديد من الصحف ووسائل الإعلام، مؤخرا، تحت عنوان: شفاء أول مصاب سكر.

جاء ذلك بعد أن اكتشف خبراء علاج جديد، باستخدام الخلايا الجذعية التي تنتج الأنسولين، تمكنوا من خلاله من شفاء أول مريض سكر من النوع الأول بهذا العلاج، وهو الأمر الذي جاء بمثابة علاج ثوري أذهلت نتائجه العلماء، وذلك بعد نجاحه بالفعل مع حالة من المرضى في إليريا، بولاية أوهايو الأمريكية.

وفي وقت مبكر من العام الجاري، تم توجيه دعوة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول للمشاركة في تجربة إكلينيكية تجريها Vertex Pharmaceuticals.

وكانت الشركة تختبر علاجا طُوّر على مدى عقود من قبل عالم تعهد بإيجاد علاج بعد إصابة ابنه وابنته المراهقة بهذا المرض المدمر.

شفاء أول مصاب سكر بعد حصوله على حقنة خلايا جذعية مثل الخلايا المنتجة للأنسولين

وكان شيلتون هو المريض الأول، ففي 29 يونيو، حصل على حقنة من الخلايا، نمت من الخلايا الجذعية ولكن مثل خلايا البنكرياس المنتجة للأنسولين التي يفتقر إليها جسمه. والآن يتحكم جسمه تلقائيا في مستويات الأنسولين والسكر في الدم، وفقا لتقرير نشرته جريدة نيويورك تايمز الأمريكية.

هكذا إذا تم شفاء أول مصاب سكر، حسبما ذكرت وسائل الإعلام، حيث يعتبر شيلتون، أول شخص يتعافى من المرض بعلاج جديد، وهو ما قال عنه بعد شفائه: إنها حياة جديدة تماما. إنها تبدو كمعجزة.

وأصيب خبراء مرض السكري بالدهشة، لكنهم حثوا على توخي الحذر. فالدراسة مستمرة وستستغرق خمس سنوات، وتشمل 17 شخصا يعانون من حالات شديدة من مرض السكري النوع الأول، ولا يتعلق الأمر بعد بمرض السكري من النوع 2 الأكثر شيوعا.