تفاصيل ضبط أحمد جبر صاحب حملة تنظيف المقابر بتهمة الدجل والشعوذة

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة أعمال الدجل والشعوذة، أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية القبض على 4 من أشهر ممارسي مهنة الدجل والشعوذة في مصر، منهم الدكتور أحمد جبر، المعروف إعلاميا بـ«صاحب حملة تنظيف المقابر من السحر».

وكانت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة قيام مجموعة من الأشخاص بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الإعلان عن أساليب الدجل والشعوذة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية.

وأكدت أنه تم تشكيل فريق بحث لتحديد ومتابعة القائمين على تلك الأنشطة، ومن خلال جمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديدهم والوقوف على نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم توجيه حملات مُكبرة استهدفت المتهمين بمقرات مزاولة نشاطهم المشار إليه حيث توجهت حملة لضبط أحمد عطية سليمان السيد، شهرته الدكتور أحمد جبر، والمقيم بإحدى قرى مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، والمعروف إعلاميًا بصاحب ومؤسس حملة تنظيف المقابر من السحر والشعوذة.

مقاطع فيديو لنشاط المتهم

وأشارت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة إلى أن جبر يعمل كمالك مؤسسة للاستيراد والتوكيلات التجارية وله معلومات جنائية، وأنها ضبطت بحوزته مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التي تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم ومبالغ مالية وعملات أجنبية ومحلية من متحصلات نشاطه الإجرامي، وجهاز كمبيوتر وهاتف محمول، بفحصهما تبين احتواؤهما على أسماء وبيانات عدد من الأشخاص ومقاطع فيديو مصورة لطرق العلاج.

وألقي القبض عليه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الشرقية.

وأكدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في بيان لها بمواجهة المتهمين أقروا جميعاً بممارستهم النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.