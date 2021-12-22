أشجار الكريسماس وصور بابا نويل تزين ميادين وفنادق شرم الشيخ (صور)

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص، اليوم الأربعاء، إن المدن السياحية بالمحافظة تستعد لاستقبال أعياد الكريسماس، مشيرا إلى عقد لقاء مع أصحاب الفنادق والشركات السياحية لتحديد أماكن الاحتفالات والأعداد المقرر حضورها، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح المحافظ، أن عددا كبيرا من الفنادق سيكتفي بصناعة الخلوي وتعليق الأشجار.

أشجار الكريسماس وبابا نويل

وأكد محافظ جنوب سيناء، في تصريحاته، أن الفنادق والقرى السياحية بدأت مراسم الاحتفالات، والتي بدأت بتعليق أشجار الكريسماس أمام المنتجعات وداخل أماكن الاستقبال، ووضع صور بابا نويل في المناطق السياحية في شرم الشيخ.

وأضاف المحافظ، أن ميدان «سوهو سكوير» بدأ في إضاءة أشكال خاصة للاحتفال بأعياد رأس السنة.

وذكر أن حفلات رأس السنة هذا العام ستكون قليلة بسبب جائحة كورونا، وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية داخلها والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

ميدان سوهو سكوير يتزين

وقال رامي رزق الله نائب رئيس مجلس إدارة أحد المنتجات السياحية لـ«الوطن»، إن ميدان سوهو سكوير شهد إضاءة الأنوار، وهي احتفالية يفتتحها المحافظ كل عام، قبل بداية الاحتفالات الرسمية بالكريسماس، مشيرا إلي أن هذا الحدث أصبح تقليدا سنويا ويساعد بشكل كبير على تنشيط السياحة، خصوصا في ظل تواجد عدد من السائحين، حيث يترك لديهم هذا الحدث ذكرى ورسالة جيدة تؤكد أن شرم الشيخ هي المدينة الخضراء.

وقال إن ميدان سوهو سكوير يتحول إلي تابلوه فني قبل احتفالات الكريسماس، حيث يجر إضاءة مجسمات تجذب أنظار السياح، وإقامة فعاليات يظهر خلالها بابا نويل ويقوم بتوزيع هدايا، إضافة إلي إقامة حفلات للسياحة داخل ميدان السوهو.

وقال، إنه يجرى تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل هذا الحفلات، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.