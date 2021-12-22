«القاهرة» تتقدم على جامعات أوروبا وأمريكا وتقفز 150 مركزا عالميا

حققت جامعة القاهرة تقدم غير مسبوق في التصنيفات الدولية 2021، باحتلالها الصدارة على مستوى الجامعات المصرية والأفريقية في العديد من التصنيفات، كما حققت منافسة قوية مع الجامعات العالمية الكبرى وتفوقت على العديد منها بقوة برامجها، وأساتذتها، وجودة مناهجها، وكفاءة العملية التعليمية، وأصبحت تُعد من أفضل 1% على مستوى الجامعات العالمية، حيث جاءت ضمن أفضل جامعات العالم محققة قفزات تصل إلى 150 مركزًا في العديد من التصنيفات وتقدمت 7 أضعاف في بعضها، وتقدمت بشكل غير مسبوق في 8 تصنيفات دولية.

«القاهرة» بين أفضل 308 جامعات عالمية في تصنيف Leiden الهولندي

وبحسب بيان عن جامعة القاهرة، شهد العام 2021، تكريم مؤسسة التصنيف العالمي للجامعات QS البريطاني، لـ جامعة القاهرة لتصدرها الجامعات المصرية ضمن التصنيف الدولي خلال الأعوام الماضية، حيث احتلت الصدارة والمركز الأول بين الجامعات المصرية في تصنيف QS البريطاني في 21 تخصصًا أكاديميًا دقيقًا بنسبة 86% من إجمالي التخصصات التي ظهرت فيها الجامعات المصرية، وتقدمت عليها في 4 قطاعات من بين 5، وهي الهندسة والتكنولوجيا في المرتبة 166، والعلوم الطبية في المركز 206، والعلوم الطبيعية في المركز 339، إضافة إلى دخول العلوم الاجتماعية والإنسانية لأول مرة عام 2018، ووصل ترتيبها هذا العام لـ299 عالميا، ووصلت في العلوم الاجتماعية والإدارية للمركز 257، وانفردت في تخصصات القانون والرياضيات وعلوم المواد واللغويات، كما صُنّفت كلية الصيدلة في المركز 93 بالتخصص.

تقدم ترتيب جامعة القاهرة عالميا في تصنيف US-News الأمريكي

وحققت جامعة القاهرة زيادة بنسبة 110% في عدد التخصصات المُصنفة عالميًا مقارنة بعام 2017، وجاءت على رأس 50 جامعة في تخصصات الصيدلة وعلم الأدوية في الفئة من 51-100، واحتلت المركز 101 عالميًا في تخصصات علوم الكمبيوتر ونظم المعلومات والهندسة المدنية والإنشاءات في الفئة من 101-150، وجاءت في المركز 151 عالميًا في تخصصات اللغات الحديثة والعلوم الطبية، وضمن أفضل 300 جامعة عالميًا في قطاع الآداب والإنسانيات و التوظيف.

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وفي تصنيف شنغهاي لعام 2021، حافظت جامعة القاهرة على وجودها ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، بما يعني أنّها واحدة من ضمن أفضل 1.5% من عدد جامعات العالم التي يشملها التصنيف، وجاءت بذلك متصدرة الجامعات المصرية وضمن أفضل 5 جامعات إقليمية، وهي الجامعة المصرية الوحيدة ضمن الفئة من 401 و500 جامعة هذا العالم، وصنّفت 5 جامعات مصرية أخرى ضمن الفئة من 501 لـ1000.

وفي تصنيف شنغهاي للتخصصات، تفوقت جامعة القاهرة على جامعات أوروبية وأمريكية مرموقة، وتصدّرت الجامعات المصرية للتخصصات لعام 2021 حيث ظهرت في 5 قطاعات علمية رئيسية لدى المصنف بعام 2021 ضمن أفضل 500 جامعة عالمية، كما جرى ترتيب جامعة القاهرة في 16 تخصصا متنوع، وهو تطور عن عام 2020 بنسبة 15%، إذ صنّفت بعام 2020 في 14 تخصصا فقط في هذا التصنيف.

وتصدرت جامعة القاهرة، الجامعات المصرية في تصنيف ويبومتركس الإسباني Webometrics لعام 2021 على مستوى 31 ألف جامعة من 200 دولة عالمية، واحتلت المرتبة 598، متقدمة بذلك 58 مركزًا بنسبة 10% عن العام الماضي.

كما تصدرت الجامعة قائمة الاستشهادات التي نشرها التصنيف من خلال الإشارة إلى بحوث الجامعة بجميع أنحاء العالم بنحو 271 ألفا و540 إشارة، وبالتالي تقدمت على العديد من الجامعات العالمية مثل السوربون وهاينريش هاينه دوسلدورف الألمانية وأنقرة التركية وتولوز الفرنسية وكيو اليابانية واوكلاند الامريكية.

وتقدم ترتيب جامعة القاهرة عالميا في تصنيف US-News الأمريكي لعام 2021، من المركز 427 إلى 392 حيث تقدمت 35 مركزًا عن العام الماضي بنسبة تقدم 9%، بينما تقدّمت 119 مركزًا عن عام 2016 بنسبة تقدم 25% مع استمرار احتفاظها بالمرتبة الأولى على مستوى الجامعات المصرية وتقدم مركزها ضمن أول 400 جامعة راقية بالعالم لتصبح ضمن أفضل 1.5% جامعة راقية عالمية.

وفي تصنيف US-News الأمريكي للتخصصات تقدمت جامعة القاهرة 40% في العديد من التخصصات العلمية، وتطور عددها ليصبح 14 تخصصًا، وجاءت ضمن أول 100 جامعة في بعض التخصصات مثل تخصص الصيدلة الذي جاء في المركز 54، وضمن أفضل 200 جامعة عالمية في عدة تخصصات أخرى مثل تخصص الرياضيات في المركز 195، لتكون بين أفضل 1% من جامعات العالم.

وفي تصنيف Scimago الإسباني لأفضل المؤسسات الأكاديمية في الأداء البحثي والتأثير المجتمعي تقدمت الجامعة 14 مركزًا، واحتلت المركز 184 عالميًا في التأثير المجتمعي، والمركز 297 عالميًا في التأثير البحثي، وحصدت المركز الأول على مستوى الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية.

أما في تصنيف CWUR جاءت جامعة القاهرة الجامعة المصرية الوحيدة ضمن أفضل 600 جامعة عالميًا، متفوقة على العديد من الجامعات الأوروبية والأمريكية، حيث جاءت في المركز 546، وصنفت 5 جامعات مصرية أخرى ضمن الفئة من 501 لـ1000.