جامعة القاهرة تختتم فعاليات حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، أمس، ختام فعاليات حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بلقاء مفتوح عن «دور الفن في تناول قضايا المرأة»، أعقبه حفل فني لكورال الكونسرفتوار، وعرض فيلم قصير عن أبرز الأعمال السينمائية والدرامية التي تناولت موضوع العنف ضد المرأة، وذلك بحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أميرة تاوضروس المدير التنفيذي للوحدة، والنائبة جهاد إبراهيم، والدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور عمرو حسن مؤسس مبادرة «أنتي الأهم».

الخشت: العنف ضد المرأة يشكل أكثر صور انتهاكات حقوق الإنسان عالميا

وقد ألقى الدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع والبيئة، كلمة بالنيابة عن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أكد فيها أن العنف ضد المرأة يشكل أكثر صور انتهاكات حقوق الإنسان على مستوى العالم وفق وثائق صادرة عن منظمة الأمم المتحدة، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية الحالية على العديد من الجوانب على كافة المستويات، من بينها الاهتمام بالأشخاص ذوي الهمم بطريقة محترمة وآدمية، وعمل قانون منظم تفصيلي لهم.

وأكد الدكتور محمد سامي، أن الجامعة تعمل في إطار وثيقة الثقافة والتنوير التي صدرت عام 2017 عن مجلس الثقافة والتنوير برئاسة الدكتور محمد الخشت، والتي يتمثل أول بنودها في عدم التمييز على أساس الدين أو الجنس أو العرق.

الصادق: السينما والدراما لهما دور في مناهضة العنف ضد المرأة

وأشار نائب رئيس جامعة القاهرة، إلى دور السينما والدراما في مناهضة العنف ضد المرأة، ودور الفن في المجتمع من خلال التأثير فيه والتأثير به، ومعالجة المشكلات المختلفة التي يواجهها المجتمع، موضحًا أن القضايا الفنية التي أثرت في المجتمع كثيرة للغاية مثل فيلم «أريد حلا» الذي غير من قواعد ومسائل الأحوال الشخصية في مصر.

فيما قال الدكتور مدحت العدل، إن قبة جامعة القاهرة مثلت دائما الدعوة لتحرير العقل، موضحا أن الفن وأي عمل يتم إخراجه بعناية يمثل وسيلة مهمة وعمل تنويري ضد العنف والإرهاب، وأن المسلسلات المصرية تنحاز للمرأة، معرباً عن انحيازه للمرأة المصرية والعربية لأنها عظيمة تعمل وتكافح وتربي، مؤكدا ضرورة أن تدافع المرأة عن حقوقها، وأن يتم تغيير جميع المفاهيم ضد المرأة، وأن يتم فهم الدين بشكل صحيح منذ الطفولة، كما لابد من الإعلاء من قيمة المرأة.

وأكد العدل، أن قيمة مصر كلها تبدأ من المرأة الأم التي تعلم وتدرس، لافتا إلى أن أول طبيبة في التاريخ كانت امرأة وهي الدكتورة ميريت حطب، وأيضا السيدة لطيفة النادي كانت ثاني أمرأة تقود طائرة في التاريخ.

ومن جانبها، قالت عضو مجلس إدارة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، إن الوحدة تحتل مكانة كبيرة في المجتمع الجامعي بين منسوبي الجامعة سواء الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو العاملين، مشيرة إلى أن الجديد في الوحدة يتمثل في تطوير عملية التبليغ عن أي حالة من حالات العنف التي تتعرض لها أي فئة، كما تم التوسع في القنوات المتاحة للإبلاغ من خلالها، مضيفة أنه لا يتم الاكتفاء بالتبليغ فقط بل لابد من الحضور إلى الوحدة مع توافر شهود، يلي ذلك بدء اتخاذ الإجراءات والتواصل مع مركز الدعم النفسي بما يساهم في الحصول على الدعم للمتضرر ووقوع العقاب الرادع على من تسبب في الضرر.

وقالت الدكتورة أميرة تاوضروس، مديرة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، إن التنمر والتمييز القائم على النوع الاجتماعي يمثل نوعا من أنواع العنف، موضحة أن الوحدة نجحت في عمل حملة ضد العنف الإلكتروني مبكرًا وقبل تفشي فيروس كورونا، لافتة إلى وجود منظومة كاملة للشكاوى، موضحة أن جامعة القاهرة خصصت محاميات للتحقيق في بلاغات العنف ضد المرأة.

وأعربت النائبة الدكتورة جهاد إبراهيم، عضو مجلس النواب، عن سعادتها بوجودها في رحاب جامعة القاهرة العريقة، موضحة كفاحها في التغلب على المصاعب التي واجهتها كنموذج مشرف لذوي الهمم، مشيرة إلى بعض الجوانب التي لابد من التمسك بها والعمل من خلالها لتحقيق النجاح والتميز، من بينها أهمية ترسيخ فكرة أن السر الحقيقي يتمثل في الروح وليس الجسد، والثقة بالنفس، ونشر الأمل والتمسك به، والإصرار على تحقيق الحلم.