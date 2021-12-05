بدء مسابقة «ابتكار 5» للاختراع والمبادرات المجتمعي لطلاب جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء مسابقة «ابتكار 5» لطلاب الجامعة في مجالات الابتكار والاختراع، والمبادرات المجتمعية، بهدف تشجيع الطلاب على إثراء مواهبهم في مختلف المجالات ودعم روح التنافس بينهم، وتأهيل الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى للمشاركة في مسابقة «إبداع 10» التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة.

الخشت: حلول للقضايا المجتمعية بعائد بيئي يتماشى مع الجمهورية الجديدة

وقال الخشت، إنَّ مجالات الابتكار والاختراع بالمسابقة تشمل ريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء وتطبيقاته، والابتكارات الهندسية، والسيارات الكهربائية، وطابعات ثلاثية الأبعاد، وتكنولوجيا الغواصات الآلية، والروبوتكس، مضيفًا أنَّ مجال المبادرات المجتمعية يشمل تقديم حلول قابلة للتطبيق لإحدى المشكلات أو القضايا التي تواجه المجتمع وأن تكون ذات عائد على البيئة بشكل يتماشى مع استراتيجية مصر 2030.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنَّ تنظيم الجامعة للمسابقات المختلفة يسهم في تكوين جيل متميز من أصحاب المواهب الشابة الذين يقدمون أفكارًا ذات قيمة عالية تحدث أثرًا كبيرًا وتطورًا عاليًا يخدم أهداف الرؤية الوطنية وينعكس بشكل إيجابي على قطاع المستفيدين من تلك الأفكار، لاسيما أنَّ استراتيجية الجامعة تسعي لتلبية احتياجات الدولة وخدمة المجتمع.

الخشت: المسابقة تسهم في تكوين جيل متميز من أصحاب المواهب الشابة

فيما قال الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إنَّ هناك عدة شروط عامة للاشتراك بالمسابقة، من بينها أن يكون الطالب مقيدًا بإحدى كليات الجامعة، وأن يخدم الابتكار المجتمع بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن يتمّ تقديم نموذج أولي قابل للتشغيل في مجال الابتكار والاختراع، وضرورة حضور الطالب صاحب الابتكار للتحكيم، وتقديم ورقة عن المشروع (أصل وصورة وCD) موضح بها اسم المشروع والوصف التفصيلي له وأوجه الاختلاف بين ما يقدمه الموضوع وما هو متاح بالفعل.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنَّ مجال المبادرات المجتمعية لا يقبل المبادرات الفردية، ويشترط أن تكون المبادرة متميزة وحديثة وقابلة للتقييم والتحقق، ويتم تقديم 3 نسخ من المبادرة بالإضافة إلي عرض تقديمي لمدة 5 دقائق علي CD.

يشترط في المبادرة التميز والحداثة والقابلية للتقييم والتحقق

وأكّد «الشاذلي»، أن الجامعة تحرص على تنظيم المسابقات الابتكارية لطلابها بشكل مستمر وبتوجيه من الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة لاكتشاف الطلاب المبتكرين وتوفير البيئة المناسبة لهم وتشجيعهم من خلال الأنشطة الطلابية التي تسعى من خلالها الجامعة إلى تغيير طرق تفكير الطلاب.