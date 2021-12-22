شاعر أردني يتغزل في الجيش المصري.. كتب 3 أغنيات عن جسارة الجنود والشهداء

قال الكاتب الأردني أحمد خليل القرعان، الذي قدّم قصيدة مغناة في حب الجيش المصري، وأذاعها موقع «جفرا نيوز» الأردني، إنّ كتابة أغنية للجيش المصري ليست أمر سهل، فمصر دأبت على توزيع فنها وشعرها وإبداعها على العالم العربي بأكمله، كما أنّها دولة ذات حضارة وتمتلك ذائقة فارهة.

أردني يتغزل في الجيش المصري

وأضاف الكاتب الأردني، إنّ الآذان تطرب لسماع كلمات الشعر العذب القوي، وتسير به الركبان، ومن يسبر أغوار الذوق المصري للفن الجاد، يكون قد خاص تجربة ليست بالهينة أو السهلة، وما أجمل أن نشاهد أحرار العرب يبادرون لنصرة إخوتهم وشد أزرهم ورفع معنوياتهم، متابعا: «كلنا أمل أن نستغل انفتاح الطريق إلى القلوب، لنمضي به إلى قلوب أهلنا وأحضان أمتنا، فكيف إذا كان الكلام ينبع من القلب إلى قلوب المحبين».

التقارب المصري الأردني المتجدد

وأوضح الموقع أنّ القرعان كتب 3 أغنيات وطنية للجيش المصري وشهدائه، جسّد بها التقارب المصري الأردني المتجدد، بلغة فنية جديدة سترى النور عما قريب، وبرؤية مبدعة للمنتج والمخرج الأردني سامح شويطر، الذي يعكف حاليا على إخراج الأوبريت الوطني الأردني الكبير «حبيب الجيش»، من تأليف الكاتب القرعان، بذكرى معركة الكرامة بتسجيل أغنياته في أكبر استديوهات القاهرة.

وأضاف الموقع: «إذا كان الشعر كما يُقال فاكهة العقول، وهو السر الجميل الذي يحرك المشاعر، فإنّنا نأمل أن نرى ما يحرك مشاعر شعب مصر، خاصة بما كتبه الأردني عن الجيش المصري، فتعالوا نقرأ معا زخات المطر الوجداني للكاتب الأردني الذي آثر أن يكتب للجيش المصري كلمات تدمع لها العيون الذواقة».

أغنية في حب الجيش المصري

الجيش المصري كله أصالة.. والمحروسة تنام بظلاله.

يحمي النيل ويحمي جباله.. وجيش أولاده همّه بلاده.

وعشق النيل بيسري بدمه... هو النبض وهو هوانا.

يكتب مجده بدم ولاده.. ويرفع راية مجد بلاده.

الجيش المصري عايش فينا.. وعلم بلاده من فوقينا.

والمحروسة بتنادينا... من السلوم حتى سينا.. ومن السد العالي حتى المينا.

وتقول كلمات الأغنية الثانية:

بسم الله وبسم بلادي.. المحروسة علينا تنادي.

نحبك مثل النيل الجاري.. ويبقى العلم المصري عالي.

العلم المصري من فوقينا.. والنيل بيجري من حوالينا.

ومصر الحرة بتنادينا.. والجيش المصري منا ولينا.

- إحنا رجالك نحمي العرض.. ونبقى باسمك أنتِ يا مصر.

مثل الجبل ومثل الصخر... فوق الجو وفوق الأرض.

أغنية لشهداء مصر

ويكتب لشهداء الجيش المصري فيقول: يا تراب بلادي ضمّة.. عا أرضه سال دمه.

يا فرحة أمه وأبوه.. وبالعلم المصري لفوه.

ومن المؤلفات الفنية للكاتب القرعان: الأوبريت الوطني (حنا للمجد عنوان ) / المركز الثقافي الملكي 2016، الأوبريت الوطني (خيمة عز) في احتفالات وزارة التربية والتعليم 2016، الأوبريت الوطني (فرسان العز) / خاص - التلفزيون الأردني 2018، الأوبريت الوطني حبيب الجيش، المسلسل الأردني الريفي الدرامي «بيادر الشوك»، 30 حلقة للتلفزيون الأردني، كما شارك في إعداد مؤشرات الطفولة المبكرة مع يونسكو، وهو عضو اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين.