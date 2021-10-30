رئيس «شرم الشيخ»: حرب تحرير سيناء أظهرت قوة عقيدة الجيش المصري

قال اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، إن حرب حرب أكتوبر المجيدة، مازالت تدرس في الجامعات العلمية ليتعلم الجميع عقيدة وفكر وتخطيط القوات المسلحة، التي نجحت في مفاجأة المحتل وضربت أهدافًا استراتيجية وأصابتها بالشلل.

جاء ذلك خلال عقد أول صالون ثقافي نظمه قصر ثقافة شرم الشيخ تحت عنوان «التنمية الشاملة بجنوب سيناء المفهوم والتقنيات»، الذي بدأ بالسلام الوطني، ثم تلاوة لبعض آيات الذِكر الحكيم أعقبها استضافة اللواء محمود السولية في جلسة حوارية بالصالون الثقافي الأول.

الخلاف ليس دينيًا

وأوضح «السولية»، إنه لم الخلاف لم يكن بين الأديان وبعضها فنحن نؤمن بأن اليهودية والمسيحية أديان سماوية، ولكن الخلاف هو الاعتداء على أرض الغير وكان لابد من استعادتها، معربًا عن شكره لشهداء ورجال حرب أكتوبر المجيدة.

التنمية الشاملة على أرض شرم الشيخ

وتطرق إلى التنمية الشاملة بمدينة شرم الشيخ في شتي التخصصات، وأبرزها «التعليم»، مشيرا إلى أن المدينة تضم مختلف المدارس التعليمية والأزهرية وأيضًا الجامعات، مشيدًا بما تشمله جامعة سلمان الدولية من تخصصات تعليمية مختلفة.

كما تطرق رئيس مدينة شرم الشيخ أيضًا إلى ملف «الصحة» ودعم المواطن بكل ما يحتاجه، مؤكدًا أن هناك قرارًا من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بأن مَن يتقدم لمستشفى شرم الشيخ الدولي ولا يملك التكلفة العلاجية، يُعالج على نفقة الدولة في الحال.

وأشار إلى أن هناك مكتبًا للصحة بالرويسات لتسهيل وصول العلاج بسهولة لأهل البدو والحضر القائمين بداخلها والقرب منها.

وخلال الصالون، تحدث رئيس مجلس المدينة عن «الثقافة» ودورها الهام الذي يقدمه ثقافة شرم الشيخ.

يذكر أن الصالون الثقافي أقيم تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطو الهيئة العامة لقصور الثقافة، الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء، أحمد فريج مدير فرع ثقافة جنوب سيناء.

وفي الختام قدم مواهب كورال أطفال قصر ثقافة شرم الشيخ، باقة من أروع الأغاني الوطنية منها «بسم الله»، بقيادة الفنان سعيد غيضان، تحت إشراف الفت محمود.