مباحثات مصرية لبنانية لتعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على أن مصر ولبنان ترتبطان بعلاقات ثنائية إستراتيجية وتاريخية تستند إلى علاقات الجوار والعروبة والتوافق الدائم في الرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والعالمية والملفات ذات الاهتمام المشترك، مشيرةً إلى حرص الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعباً على الارتقاء بمستويات العلاقات المشتركة بين البلدين لمستويات متميزة تسهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي بمصر ولبنان وتصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة مع الدكتور عباس الحاج حسن، وزير الزراعة اللبناني، والوفد المرافق له، حضر اللقاء علي الحلبي السفير اللبناني بالقاهرة، وإبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

الحكومة المصرية حريصة على دعم الشعب اللبناني

وقالت الوزيرة إن الحكومة المصرية حريصة على دعم ومساندة الشعب اللبناني في ظل الأزمات التي ألمت بلبنان الشقيق خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية الحالية، مع تعزيز علاقات الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وبناء شراكات تسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

المباحثات تناولت أهمية مواجهة التحديات

وأشارت جامع إلى أن المباحثات تناولت أهمية مواجهة التحديات التي تعترض نفاذ المنتجات الزراعية بين البلدين، خاصة في ظل توافق الرؤى بين مسؤولي الحكومتين بأهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وبما يحقق المنفعة المشتركة للاقتصادين المصري واللبناني على حد سواء.

ومن جانبه أكد الدكتور عباس الحاج حسن، وزير الزراعة اللبناني، على تقدير بلاده للدور المصري الهام في استعادة الاستقرار لدولة لبنان، مشيداً بالتوجيهات المباشرة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم دولة لبنان من خلال دعم وتعزيز منظومة التعاون الاقتصادي المشترك خلال المرحلة الحالية.

السوق المصري يمثل مقصداً رئيسياً للصادرات اللبنانية

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري المشترك بين البلدين، وبما يسهم في أن تصبح مصر الشريك التجاري الأول للبنان، مشيراً إلى أن السوق المصري يمثل مقصداً رئيسياً للصادرات اللبنانية وبصفة خاصة المنتجات الزراعية، لافتا إلى إمكانية إنشاء مشروعات مصرية لبنانية مشتركة وبما يسهم في زيادة ثقة المؤسسات المالية العالمية لتوفير برامج تمويلية لهذه المشروعات بفائدة ميسرة.