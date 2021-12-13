«جامع» تتفقد مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية تمهيدا لنقل الموظفين

تفقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مقر الوزارة الجديد بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جاهزيته لاستقبال الموظفين المقرر نقلهم للعاصمة، وعقدت الوزيرة اجتماعاً موسعاً ضم أماني الشيمي مستشار الوزيرة للتخطيط الاستراتيجي ورئيس اللجنة المشرفة على انتقال الوزارة للعاصمة، إلى جانب عدد من قيادات ومسئولي الوزارة لوضع الترتيبات النهائية لانتقال الوزارة رسمياً للعاصمة الادارية الجديدة.

نيفين جامع: الانتقال للعاصمة الادارية يمثل نقلة خدمية وتقنية

وقالت الوزيرة إن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة يمثل إنجازاً جديداً يضاف لسلسلة الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في إطار تحولها نحو الجمهورية الجديدة، لافتة إلى أن الانتقال للعاصمة ليس انتقالا مكانياً فحسب بل يمثل نقلة إدارية وخدمية وتقنية غير مسبوقة تسهم في تطوير آداء الجهاز الإداري للدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومجتمع الأعمال.

وتفقدت الوزيرة مقر الوزارة الجديد الكائن ضمن الحي الحكومي حيث تجولت بكافة طوابق المبني البالغة 7 طوابق إلى جانب الاطلاع على كافة المرافق والخدمات والتجهيزات الداخلية بالمبنى.

وأكدت على ضرورة الانتهاء من الخدمات اللازمة لنقل الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية، خاصة مع بدء الانتقال الكامل لكافة الموظفين، وفي مقدمتها وسائل النقل.