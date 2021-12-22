أكبر 10 بلدان تلقت استثمارات أجنبية في 2020.. مصر الثانية عربيا

كشفت آخر نتائج لصندوق النقد الدولي عن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وأكبر الدول التي تتلقى استثمارات أجنبية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وهولندا ولوكسمبورغ والصين والمملكة المتحدة ضمن أكبر عشرة بلدان متلقين للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم بنهاية عام 2020، إضافة إلى منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وسنغافورة ، وسويسرا ، وأيرلندا ، وألمانيا.

إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، ارتفع إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنه بمقدار 2.2 تريليون دولار أو 6% من 2019 إلى 2020.

وعلى الرغم من الاضطرابات التي أحدثتها جائحة «COVID-19»، فإن الزيادة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر تتماشى إلى حد كبير مع متوسط الزيادة السنوية على مدى السنوات الخمس الماضية.

الولايات المتحدة تحافظ على الصدارة

واحتلت الولايات المتحدة موقع الريادة، كأكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2019، وعززت هذا المركز في عام 2020، مدفوعة بشكل أساسي بالاستثمارات المباشرة الأعلى من اليابان وألمانيا وهولندا، شكلت هذه الاقتصادات الثلاثة معًا معظم الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

تصدرت المملكة المتحدة وألمانيا في أوروبا

كانت الزيادة في الفترة من 2019 إلى 2020، مدفوعة بالنشاط في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ، ففي أوروبا تصدرت المملكة المتحدة وألمانيا القائمة بنسبة 18% و 15% على التوالي.

الصين هي الدافع الرئيسي للزيادة في آسيا

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كانت الصين هي الدافع الرئيسي للزيادة، وأظهرت الصين أكبر زيادة معلن عنها في كل من الاستثمار المباشر الداخلي والخارجي في جميع أنحاء العالم، في الوقت نفسه انخفضت مراكز الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا بشكل طفيف عن عام 2019، مدفوعة في الغالب بالمراكز المنخفضة في نيجيريا.

مصر الثانية عربيا في تلقي الاستثمارات الأجنبية

ووفقاً لتقرير مناخ الاستثمار الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، احتلت مصر المركز الثاني بين أكثر البلدان العربية جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020، وأكبر بلد متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا في عام 2020. واستحوذت مصر على نسبة 15٪ من إجمالي 39.8 مليار دولار استثمارات أجنبية قادمة إلى القارة الافريقية.

ويوضح الرسم التالي أكبر 10 دول تلقت استثمارات أجنبيه في 2020: