خبير عقاري: حصة مصر من الاستثمار الأجنبي تقدر بـ 2% ويجب زيادتها لـ 10%

قال علاء صليب، خبير التطوير العقاري، إن العاصمة الإدارية الجديدة والمدن التي عملت مصر على إنشائها شهدت تطورا كبيرا وجرى من خلالها تقديم إنجازات واضحة.

وأضاف «صليب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المدن الجديدة ستسهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار الأجنبي في القطاع العقاري، وحجم الاستثمارات في القطاع العقاري يقدر بـ 2 تريليون دولار، وتبلغ حصة مصر فقط 2% من قيمة هذه الاستثمارات، ولذلك يجب العمل على زيادته ليصل إلى 10% على الأقل.

توصيل مشروعات الدولة الاستثمارية للسوق العالمي

وأشار «صليب» إلى أنه للوصول لهذه النسبة يجب العمل على تصدير صورة جيدة للخارج عن المشروعات العقارية في مصر مثل العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المناطق الجديدة لتحفيز المستثمرين وجذب استثماراتهم في مصر، وذلك من خلال المؤتمرات العالمية، والإعلانات العالمية.

وأوضح «صليب» أنه يجب إتاحة العديد من المعلومات أمام المستثمرين حتى يستطيعوا رؤية ما تحقق من إنجازات لتحديد وجهتهم للاستثمار العقاري في مصر، وتتمثل في طرح الخطط السنوية وما جرى تنفيذه خلال السنوات التي مضت بشكل سنوي، والخطط المستقبلية المراد العمل عليها.

إنجازات العاصمة الإدارية يجب أن تتصدر الصحف والمواقع

وأضاف خبير التطوير العقاري، أنه يجب الإعلان عن كل الإنجازات التي جرى العمل عليها، وذلك من خلال عدة أدوات لإظهار الإنجازات وهي طرح التفاصيل للمطورين، وعمل دعاية وإعلان وحوافز لجذب المستثمرين، ويجب أن تتصدر أخبارها الصحف المصرية والعالمية وحضور جميع المؤتمرات والمعارض الدولية، وطرح المعلومات عن ما جرى الوصول إليه ما يتم العمل على تنفيذه.

كما يجب تخصيص فقرات إعلامية يومية للحديث عن الإنجازات التي جرى العمل عليها وإنجازها خلال اليوم السابق، وتوفير وسائل مواصلات لنقل المستثمرين للعاصمة الإدارية من خلال رحلات حتي يستطيع المستثمر المحلل معرفة اتجاه في الاستثمار على أرض الواقع.